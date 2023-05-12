كأس إفريقيا (أقل من 17 سنة): بوركينافاسو تفوز على نيجيريا (2-1), تبلغ "المربع الذهبي" وتقتطع تأشيرة المونديال

زيتوني يبرز دور الجمعيات المهنية في أخلقة العمل التجاري -

تسجيل أزيد من 400 طلب لإنشاء تعاونيات خاصة بمهنيي الصيد -

البرلمان الأوروبي يضيف طبقة قاتمة أخرى على مصداقيته الملطخة -

استحداث تقسيم إداري جديد في صلب اهتمامات السلطات العمومية -

لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر مضللة و تدخل سافر و مرفوض في الشأن الداخلي -

عمار بلاني يستقبل سفير ايطاليا بالجزائر -

وزير الداخلية يعاين عدة مشاريع تنموية بولاية الجلفة -

مجلس الأمة يعرب عن مطلق رفضه وإستهجانه لمضمون بيان البرلمان الأوروبي -

التكفل بإنشغالات المجتمع المدني في صميم إهتمامات المجلس الوطني لحقوق الإنسان -

ملتقى وطني حول تكنولوجيات الإشعاعات في خدمة التنمية المستدامة -

الجزائر تدين حادثة إطلاق النار بجربة وتؤكد تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب التونسيين -

قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب يعزز آليات الحوار الجماعي -

كورونا: 3 إصابات جديدة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة -

العمل جاري على معالجة النقائص التي يعاني منها قطاع الصحة في جنوب الوطن -

مكافحة المخدرات: قطاع الشؤون الدينية قام ب10 آلاف عملية تحسيسية -

نحو إعادة هيكلة المهرجانات المحلية للفنون والثقافات الشعبية -

الرئيس تبون يتلقى دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة العربية بجدة -

رئيس الجهورية يقرر تخصيص برنامج تكميلي للتنمية بولاية الجلفة -

مونديال بانكوك 2023 : تتويج الملاكم الجزائري وائل شريف معمري (+91 كلغ) باللقب العالمي في فئة أقل من 23 سنة -