كأس إفريقيا (أقل من 17 سنة): بوركينافاسو تفوز على نيجيريا (2-1), تبلغ "المربع الذهبي" وتقتطع تأشيرة المونديال

وسجل أهداف اللقاء كل من أبوبكر الصديق كامارا (45 و 57 ض.ج) لبوركينافاسو, وأبوبكر عبد الله (67) لنيجيريا.
و بهذا تكون بوركينافاسو قد اقتطعت تأشيرة التأهل الى كأس العالم المقررة نهاية السنة الحالية.
كما تضرب "الخيول" البوركينابية موعدا مع السنغال, الفائز على جنوب افريقيا (5-0) أمس الأربعاء, في "المربع الذهبي", الذي سيجمعهما يوم الأحد 14 مايو ملعب 19 ماي 1956 (عنابة), ابتداء من 00ر20 مساء.
النتائج الكاملة
الجزائر - النتائج الكاملة لمقابلات ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة, الجارية فعاليتها بالجزائر (من 29 ابريل إلى 19 مايو) التي جرت يومي الاربعاء و الخميس :
الخميس 11 مايو :
ملعب 19 مايو 1956 (عنابة) : مالي - الكونغو 3 - 0
ملعب نيلسون مانديلا (براقي) : نيجيريا - بوركينا فاسو 1 - 2
الاربعاء 10 مايو :
ملعب نيلسون مانديلا (براقي) : السنغال - جنوب إفريقيا 5 - 0
ملعب الشهيد حملاوي (قسنطينة) : المغرب - الجزائر 3 - 0
الدور نصف النهائي / الأحد 14 مايو :
ملعب 19 ماي 1956 (عنابة) : السنغال - بوركينا فاسو (00ر17)
ملعب الشهيد حملاوي (قسنطينة) : مالي - المغرب (00ر20)
يوم الخميس 18 مايو:
ملعب 19 مايو 1956 (عنابة): المباراة الترتيبية (00ر20)
يوم الجمعة 19 مايو:
ملعب نيلسون مانديلا (براقي) : المباراة النهائية (00ر20).