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كأس إفريقيا (أقل من 17 سنة): بوركينافاسو تفوز على نيجيريا (2-1), تبلغ "المربع الذهبي" وتقتطع تأشيرة المونديال

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 ماي 2023 09:43     الفئـة : رياضــة

الجزائر - تأهل منتخب بوركينافاسو الى نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم-2023 لكرة القدم لأقل من 17 سنة, بعد فوزه على نيجيريا بنتيجة (2-1) الشوط الاول (1-0), سهرة اليوم الخميس بملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي بالجزائر العاصمة, لحساب ربع نهائي المنافسة الجارية بالجزائر (29 أبريل- 19 مايو).

وسجل أهداف اللقاء كل من أبوبكر الصديق كامارا (45 و 57 ض.ج) لبوركينافاسو, وأبوبكر عبد الله (67) لنيجيريا.

و بهذا تكون بوركينافاسو قد اقتطعت تأشيرة التأهل الى كأس العالم المقررة نهاية السنة الحالية.

كما تضرب "الخيول" البوركينابية موعدا مع السنغال, الفائز على جنوب افريقيا (5-0) أمس الأربعاء, في "المربع الذهبي", الذي سيجمعهما يوم الأحد 14 مايو ملعب 19 ماي 1956 (عنابة), ابتداء من 00ر20 مساء.

 

النتائج الكاملة

 

الجزائر - النتائج الكاملة لمقابلات ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة, الجارية فعاليتها بالجزائر (من 29 ابريل إلى 19 مايو) التي جرت يومي الاربعاء و الخميس :

 

 

                الخميس 11 مايو :

 

ملعب 19 مايو 1956 (عنابة) :  مالي - الكونغو          3 - 0

ملعب نيلسون مانديلا (براقي)  :  نيجيريا - بوركينا فاسو 1 - 2

 

 الاربعاء 10 مايو :

 

ملعب نيلسون مانديلا (براقي)     : السنغال - جنوب إفريقيا 5 - 0

ملعب الشهيد حملاوي (قسنطينة) : المغرب - الجزائر        3 - 0

 

                الدور نصف النهائي / الأحد 14 مايو :

 

ملعب 19 ماي 1956 (عنابة) : السنغال - بوركينا فاسو (00ر17)

 

ملعب الشهيد حملاوي (قسنطينة) : مالي - المغرب        (00ر20)

 

                يوم الخميس 18 مايو:

 

ملعب 19 مايو 1956 (عنابة): المباراة الترتيبية (00ر20)

 

                يوم الجمعة 19 مايو:

ملعب نيلسون مانديلا (براقي) : المباراة النهائية (00ر20).

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كأس إفريقيا (أقل من 17 سنة): بوركينافاسو تفوز على نيجيريا (2-1), تبلغ "المربع الذهبي" وتقتطع تأشيرة المونديال
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 ماي 2023 09:43     الفئـة : رياضــة   شارك

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