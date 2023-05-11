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كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة : منتخب مالي يتخطى عقبة الكونغو (3-0) و يمر للمربع الذهبي

  أدرج يـوم : الخميس, 11 ماي 2023 19:24     الفئـة : رياضــة

عنابة - تخطى منتخب مالي لأقل من 17 سنة لكرة القدم, عقبة نظيره الكونغولي بنتيجة (3-0), الشوط الأول (2-0) في مباراة جمعت بينهما عشية يوم  الخميس بملعب 19 ماي 1956 بعنابة  لحساب الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا-2023 لكرة القدم الجارية بالجزائر (29 أبريل - 19 مايو).

و سجل أهداف المنتخب المالي كل من أنجيتيا (د 8) و مامادو دومبيا (د 31) و ماحامو دباري (د 55 من ضربة جزاء).

و أهدر منتخب الكونغو, ضربة جزاء أعلن عنها حكم المباراة في الدقيقة (90+5).

بهذا الفوز يتأهل منتخب مالي للدور نصف النهائي للمنافسة القارية و أيضا للمرحلة النهائية لكأس العالم لهذا الصنف العمري.

في الدور نصف النهائي, سيلعب منتخب مالي ضد المغرب,  يوم الأحد المقبل (سا 00ر20) بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

للتذكير, سبق لمنتخب مالي أن توج بلقب هذه الفئة العمرية في مناسبتين متتاليتين و ذلك في طبعة-2015 بنيامي, (النيجر) أمام جنوب افريقيا (2-0) و طبعة-2017 بليبرفيل (الغابون) على حساب غانا (1-0).

خلال الدور الأول تصدرت  "النسور الصغيرة"  المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (6 نقاط) عقب فوزين ضد بوركينا فاسو (1-0) و الكاميرون حامل اللقب (2-0).

أما الكونغو الذي تأهل كأحسن منتخبين احتلا المركز الثالث, فقد انهزم ضمن المجموعة الأولى أمام السنغال (1-0) و تعادل مع المنتخبين الجزائري (1-1) و الصومال (2-2).

و سيمثل الأربع الأوائل في الدورة, إفريقيا في مونديال اقل من 17 سنة الذي كان مبرمجا بالبيرو من 10 نوفمبر الى 2 ديسمبر المقبل, قبل أن يقرر الاتحاد الدولي للعبة سحب التنظيم من هذا البلد, بسبب التأخر المسجل في انجاز المنشآت الرياضية , منها ملاعب كرة القدم.

آخر تعديل على الخميس, 11 ماي 2023 19:36
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كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة : منتخب مالي يتخطى عقبة الكونغو (3-0) و يمر للمربع الذهبي
  أدرج يـوم : الخميس, 11 ماي 2023 19:24     الفئـة : رياضــة   شارك

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