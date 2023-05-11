بطولة الرابطة الثانية هواة: معاقبة ملعب خميس مليانة بمباراة واحدة، وغالي معسكر بلقاء دون جمهور

الجزائر- عوقب فريق صفاء خميس مليانة بلعب مباراة واحدة خارج ميدانه ودون حضور الجمهور فضلا عن غرامة مالية تقدر بـ 60 ألف دينار جزائري لسوء التنظيم خلال مواجهة الفريق أمام الضيف مولودية سعيدة (2-1) لحساب الجولة 26 من بطولة الرابطة الثانية، حسبما أوردته الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة على موقعها الرسمي.

من جهة اخرى, عاقبت لجنة الانضباط فريق غالي معسكر بلقاء دون جمهور اضافة الى تغريمه بقيمة 60 ألف دج, بسبب استخدام الألعاب النارية ورمي المقذوفات مرتين على ارضية الميدان من طرف الانصار دون خسائر مادية (ثالث مخالفة) خلال مواجهة فريق ترجي مستغانم (1-2).

كما عوقب رئيس فريق غالي معسكر, مرابيحة نصر الدين لمدة ستة أشهر نافذة من مزاولة اي نشاط رسمي وغرامة بقيمة 50 ألف دج بتهمة محاولة الاعتداء على الرسميين عقب انتهاء المقابلة.

و تمت معاقبة لاعب غالي معسكر خوني ضياء الدين بأربع مباريات نافذة و 25 ألف دج كغرامة مالية بسبب تصرف غير رياضي تجاه الرسميين.

و عوقب ايضا لاعب شبيبة تيارت مقراني الوناس بخمس مباريات نافذة وغرامة بـ25 الف دج بسبب الاحتجاج على القرار وتصرف غير رياضي تجاه الرسميين (1+4).

من جهته, عوقب لاعب مولودية سعيدة خلوي إلياس بأربع مباريات نافذة زائد 25 ألف دج غرامة لنفس السبب (تصرف غير رياضي تجاه الرسميين في نهاية المباراة).

و بالنسبة للاعبين رزالي هشام (شبيبة تيارت) وبن العباس محي الدين (وداد تلمسان) فقد تمت معاقبتهما بثلاثة لقاءات وغرامة مالية تقدر بـ50 ألف دج بسبب "تسببهم في مشاجرة كبيرة عقب انتهاء المباراة".

كما قررت لجنة الانضباط تسليط عقوبة 5 مقابلات زائد غرامة مالية بـ25 الف دج على لاعب مستقبل واد سلي, محمد ياسر, بسبب الاحتجاج على القرار وتصرف غير رياضي تجاه الرسميين (4-1).