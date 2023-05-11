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كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة : أصداء من عنابة

  أدرج يـوم : الخميس, 11 ماي 2023 19:12     الفئـة : رياضــة

عنابة - أصداء استقتها بعثة /وأج من مدينة عنابة حول أجواء كأس إفريقيا للأمم -2023 لكرة القدم لفئة أقل من 17 سنة الجارية بالجزائر من 29 أبريل و إلى غاية 19 مايو:

 

- جالية : مثلما كان عليه الحال في مباريات دور المجموعات تشهدت مدرجات ملعب 19 ماي 1956، خلال لقاء ربع النهائي بين مالي و الكونغو حضور مجموعة من الجالية المالية المقيمة بالجزائر لمساندة فريق "النسور الصغيرة". ورغم قلتهم صنع  أنصار المنتخب المالي أجواء إفريقية بامتياز من خلال أهازيجهم واستعمالهم لآلة "الفوفوزيل"ا المتميزة.

 

- رسميين : يسجل لقاء مالي-الكونغو حضور كل من نائب رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) ورئيس لجنة مكافحة المنشطات، الدكتور جمال الديندمرجي، ناهيك  عن رئيس اللجنة المحلية لتنظيم كان -17 سنة، جمال مربوط، الذين تابعوا أطوار المواجهة من المنصة الشرفية.

 

- فسحة : قامت عناصر المنتخب الكونغولي بمعية الطاقم الفني يوم الأربعاء بجولة خفيفة في وسط مدينة عنابة وتحديدا من ناحية الواجهة البحرية (الكورنيش) وذلك من أجل تخفيف الضغط والتأقلم مع أجواء المدينة الساحلية.

 

- السنغال : وصلت بعثة المنتخب السنغالي صبيحة اليوم الخميس إلى مدينة عنابة قادمة من مدينة الجزائر العاصمة عبر رحلة جوية، وذلك تحسبا لخوض مباراة الدور نصف النهائي  ضد الفائز من لقاء ربع النهائي الذي سيجمع في سهرة اليوم بين نيجيريا و بوركينا فاسو بملعب نيلسون ملانديلا (00ر20 سا).

آخر تعديل على الخميس, 11 ماي 2023 19:41
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كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة : أصداء من عنابة
  أدرج يـوم : الخميس, 11 ماي 2023 19:12     الفئـة : رياضــة   شارك

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