فنون قتالية- بنشاك سيلات: مشاركة 150 مصارعا في البطولة الوطنية للأواسط و الأكابر يوم السبت ببوفاريك

و أوضح المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للفنون القتالية, يوسف حقاني في تصريح"وأج" قائلا: "منافسات الطبعة الثانية للبطولة الوطنية للبنشاك سيلات, لفئتي الأواسط والأكابر, ستعرف مشاركة حوالي 150 مصارعا, من الجنسين , من اجل تقييم مستواهم الفني والبدني ,تحسبا للاستحقاقات الدولية المقبلة ".

و أضاف المسؤول التقني أن المسابقة ( تقني ومنازلة) يشارك فيها رياضيو 20 ناديا موزعين على 11 ولاية وهي معيارا لانتقاء المصارعين أصحاب المراتب الثلاث الأولى, للمشاركة في البطولتين الإفريقية والعالمية المقبلة.