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فنون قتالية- بنشاك سيلات: مشاركة 150 مصارعا في البطولة الوطنية للأواسط و الأكابر يوم السبت ببوفاريك

  أدرج يـوم : الخميس, 11 ماي 2023 19:00     الفئـة : رياضــة

الجزائر- تنظم الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية يوم السبت 13 مايو 2023 بالقاعة المتعددة الرياضات "موسى شراف" ببوفاريك (البليدة)، منافسات البطولة الوطنية للبنشاك سيلات, لفئتي الأواسط والأكابر, بمشاركة منتظرة لحوالي 150 مصارعا، من الجنسين، حسبما أفادت به يوم الخميس الهيئة الرياضية.

و أوضح  المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للفنون القتالية, يوسف حقاني في تصريح"وأج" قائلا: "منافسات الطبعة الثانية للبطولة الوطنية للبنشاك سيلات, لفئتي الأواسط والأكابر, ستعرف مشاركة حوالي 150 مصارعا, من الجنسين , من اجل تقييم مستواهم الفني والبدني ,تحسبا للاستحقاقات الدولية المقبلة ".

و أضاف المسؤول التقني أن المسابقة ( تقني ومنازلة) يشارك فيها رياضيو 20 ناديا موزعين على 11 ولاية وهي معيارا لانتقاء المصارعين أصحاب المراتب الثلاث الأولى, للمشاركة في البطولتين الإفريقية والعالمية المقبلة.

و يدير منافسات البطولة الوطني 18 حكما فيدراليا وأربعة حكام متربصين, كما أشار يوسف حقاني.

و توجد ست فئات أوزان للرجال وثلاث عند السيدات, عند الأكابر , فيما يشارك الأواسط في سبعة أوزان لدى الرجال ووزنين عند السيدات.

آخر تعديل على الخميس, 11 ماي 2023 19:54
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فنون قتالية- بنشاك سيلات: مشاركة 150 مصارعا في البطولة الوطنية للأواسط و الأكابر يوم السبت ببوفاريك
  أدرج يـوم : الخميس, 11 ماي 2023 19:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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