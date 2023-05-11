إطلاق قريبا لحملة تحسيسية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

خنشلة - كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد يوم الخميس بخنشلة عن إطلاق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك في الفترة الممتدة ما بين 19 مايو و26 يونيو.

و أعلن الوزير في تصريح صحفي له خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية خنشلة أنه سيتم في إطار البرنامج الرامي إلى حماية الشباب من مختلف الآفات الاجتماعية إطلاق حملة تحسيسية لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية ستجوب كافة ولايات الوطن تحت شعار "الشباب يكافح المخدرات" بهدف الحفاظ على هذه الفئة من المجتمع باعتبارها قاطرة التنمية الوطنية.

و أسدى السيد حماد خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة لمشروع إعادة تأهيل وتكسية الملعب البلدي لبوحمامة بالعشب الاصطناعي تعليمات تقضي بتسجيل عملية لإنجاز مشروع الربط بالإنارة بذات الملعب من أجل السماح للنوادي والجمعيات المحلية باستغلاله في التدريبات والمنافسات الرسمية خلال الفترة الليلية.

كما أكد الوزير خلال معاينته للمسبح النصف الأولمبي ببلدية قايس على ضرورة استكمال أشغال الإنجاز في أقرب الآجال وربط ذات الهيكل الرياضي الشباني بشبكة الغاز الطبيعي من اجل السماح لأبناء المنطقة من الاستفادة من خدماته بداية من هذه الصائفة.

و أبدى الوزير خلال وقوفه على مدى تقدم الأشغال بورشة مشروع إنجاز مركز جهوي لتدريب المنتخبات الوطنية بمنطقة عين السيلان ببلدية الحامة استيائه من التأخر الملحوظ في إتمام الاشغال بذات المشروع الذي تم تسجيله سنة 2006وانطلقت به الاشغال سنة 2013 قبل أن تتوقف عديد المرات بسبب مشاكل تقنية لم يتم التكفل بها لحد الآن من طرف المقاولة المكلفة بالإنجاز.

و من جهة أخرى أعطى وزير الشباب والرياضة إشارة انطلاق أشغال إعادة تأهيل ملعب 1نوفمبر بديوان المركب المتعدد الرياضات ببلدية انسيغة وأكد على ضرورة احترام الآجال التعاقدية للمشروع مع احترام معايير الجودة في الإنجاز قبل ان يستمع لانشغالات ممثلي مختلف الاندية الرياضية التي وعد بالعمل على حلها في حدود الامكانات المادية المتاحة.

و ذكر السيد حماد في تصريح للصحافة المحلية في ختام زيارته إلى ولاية خنشلة بأن دائرته الوزارية قامت بتسجيل عديد المشاريع التنموية في قطاعي الشباب والرياضة من أجل المساهمة في تشجيع الجمعيات الرياضية على تسجيل نتائج جيدة في مختلف المنافسات وعصرنة الهياكل الشبانية وجعلها تحت تصرف سكان الولاية.