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الكرة الطائرة: البطولة الإفريقية للأندية أكابر رجال : نادي أولاد عدوان (الجزائر) ضمن المجموعة الثالثة

  أدرج يـوم : الخميس, 11 ماي 2023 16:08     الفئـة : رياضــة

تونس - وقع النادي الجزائري أولاد عدوان للكرة الطائرة (رجال) ضمن المجموعة الثالثة للبطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة المقررة من 11 إلى 23 مايو الجاري بتونس, بعد عملية القرعة التي جرت يوم الخميس بمدينة قليبية التونسية.

و سيكون الممثل الجزائري في هذه المجموعة رفقة اندية  بور اوتوريتي (كينيا), وايسيغ  سبور (السنغال) والكاميرون الرياضي (الكاميرون).

أما المجموعة الأولى فضمت مستقبل المرسى (تونس), والبحرية (نيجيريا) و الزمالك (مصر), بينما تتشكل المجموعة الثانية من ميناء دوالا (الكاميرون), واولمبيك رودريغيز (موريس)  وريكنزو (بوروندي)  وغرين بوفالوز الزامبي.

و وقعت ضمن المجموعة الرابعة و الأخيرة أندية انجس (كوت ديفوار) ومولودية بوسالم (تونس) و راق للكرة الطائرة (الكونغو الديمقراطية) وموقر فاكتوري (إثيوليا).

و تنطلق منافسات الرجال اليوم الخميس في قاعتي قليبية والهوارية بمشاركة 19 ناديا يمثلون بلدان تونس و الجزائر و مصر و الكاميرون و نيجيريا و إثيوبيا و كينيا و جمهورية الكونغو الديمقراطية و زامبيا و رواندا و موريس و السنغال.

من جهة أخرى, ستنطلق مباريات السيدات يوم 12 مايو  في قاعتي نابل وقرمبالية بمشاركة 16 ناديا يمثلون تونس و الجزائر (مولودية الجزائر), مصر, الكاميرون,إثيوبيا, كينيا, نيجيريا, موريس, الكونغو الديمقراطية, رواندا, السنغال و السيشل.

للتذكير, توج الأهلي المصري لدى الرجال و النادي التجاري (كينيا) للسيدات بلقب نسخة موسم 2022.

آخر تعديل على الخميس, 11 ماي 2023 17:56
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الكرة الطائرة: البطولة الإفريقية للأندية أكابر رجال : نادي أولاد عدوان (الجزائر) ضمن المجموعة الثالثة
  أدرج يـوم : الخميس, 11 ماي 2023 16:08     الفئـة : رياضــة   شارك

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