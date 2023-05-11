الكرة الطائرة: البطولة الإفريقية للأندية أكابر رجال : نادي أولاد عدوان (الجزائر) ضمن المجموعة الثالثة

و سيكون الممثل الجزائري في هذه المجموعة رفقة اندية بور اوتوريتي (كينيا), وايسيغ سبور (السنغال) والكاميرون الرياضي (الكاميرون).
أما المجموعة الأولى فضمت مستقبل المرسى (تونس), والبحرية (نيجيريا) و الزمالك (مصر), بينما تتشكل المجموعة الثانية من ميناء دوالا (الكاميرون), واولمبيك رودريغيز (موريس) وريكنزو (بوروندي) وغرين بوفالوز الزامبي.
و وقعت ضمن المجموعة الرابعة و الأخيرة أندية انجس (كوت ديفوار) ومولودية بوسالم (تونس) و راق للكرة الطائرة (الكونغو الديمقراطية) وموقر فاكتوري (إثيوليا).
و تنطلق منافسات الرجال اليوم الخميس في قاعتي قليبية والهوارية بمشاركة 19 ناديا يمثلون بلدان تونس و الجزائر و مصر و الكاميرون و نيجيريا و إثيوبيا و كينيا و جمهورية الكونغو الديمقراطية و زامبيا و رواندا و موريس و السنغال.
من جهة أخرى, ستنطلق مباريات السيدات يوم 12 مايو في قاعتي نابل وقرمبالية بمشاركة 16 ناديا يمثلون تونس و الجزائر (مولودية الجزائر), مصر, الكاميرون,إثيوبيا, كينيا, نيجيريا, موريس, الكونغو الديمقراطية, رواندا, السنغال و السيشل.
للتذكير, توج الأهلي المصري لدى الرجال و النادي التجاري (كينيا) للسيدات بلقب نسخة موسم 2022.