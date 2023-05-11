الدورة الوطنية للدراجات لعين الدفلى: إنطلاق الطبعة الخامسة بمشاركة حوالي 90 متسابقا

عين الدفلى - انطلقت الطبعة الخامسة للدورة الوطنية لسباق الدراجات لولاية عين الدفلى يوم الخميس ببلدية الروينة بمشاركة حوالي 90 عداء يمثلون أكثر من عشرين ولاية ويتسابقون على مسافة إجمالية من 348 كلم.

و انطلقت المرحلة الأولى من الدورة وأطولها بحضور السلطات المحلية, حيث يتسابق المتنافسون فيها من فئتي الأواسط والأكابر على مسافة 156 كلم عبر عدة بلديات بالولاية, قبل العودة إلى نقطة الصفر.

و برمجت المرحلة الثانية من السباق ليوم غد الجمعة, حيث سيتسابق خلالها الدراجون المشاركون في حلقة من 112 كم انطلاقا من بلدية عين الدفلى, وسيعبرون بلديات جليدة وجمعة وأولاد الشيخ و زدين والروينة لإنهاء السباق بالعابد (بلدية عين الدفلى)، حسب المنظمين.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من هذه الدورة الوطنية فستكون على شكل سباقات في دائرة مغلقة من 80 كلم على مستوى مدينة عين الدفلى.