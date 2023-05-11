Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير السكن يقوم بزيارة تفقدية لملعب تيزي وزو

  أدرج يـوم : الخميس, 11 ماي 2023 12:42     الفئـة : رياضــة
وزير السكن يقوم بزيارة تفقدية لملعب تيزي وزو

الجزائر - قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية لملعب تيزي وزو، للوقوف على مدى جاهزية الملعب لاحتضان المباراة التجريبية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و بحسب البيان، فقد استهل السيد بلعريبي هذه الزيارة بتفقد ملعب ألعاب القوى "الذي عرفت نسبة الأشغال به تقدما كبيرا".

كما تنقل بعدها إلى الملعب الثانوي حيث تفقد غرف تغيير الملابس، ليتوجه إلى فندق الملعب الذي انتهت الأشغال به نهائيا، الأمر ذاته بالنسبة إلى غرف تغيير الملابس بالملعب الرئيسي, يضيف ذات المصدر.

كما وقف الوزير على مختلف الجزئيات في أشغال الملعب من معدات التي تسهل عمل التقنيين التابعين للقنوات الإعلامية، نظام تسخين المياه، نظام التهوية، نظام كاميرات المراقبة ونظام مراقبة أبواب الدخول, حسب البيان.

و في ختام زيارته، ترأس السيد بلعريبي اجتماعا رفقة مختلف المتدخلين في أشغال الملعبين تم خلاله تقديم عرض حال من طرف مكتب الدراسات، المكلف بالمتابعة الحثيثة لأشغال الملعب، وقد قدمت رزنامة الأشغال المنتهية وتلك التي شارفت على الانتهاء.

وبحسب البيان, فقد بلغت نسبة الأشغال 97 بالمئة من إجمالي الأشغال النهائية,  وقد ألح  الوزير على "رفع التحدي  والانتهاء من الأشغال خلال هذه الأيام", كما أمر المؤسسة التي تنجز الخزانات الكهربائية بتركيب هذه الخزانات على مستوى الملعب قبل نهاية الأسبوع المقبل.

 

آخر تعديل على الخميس, 11 ماي 2023 13:20
كلـمات مفتـاحيــة :
وزير السكن يقوم بزيارة تفقدية لملعب تيزي وزو
  أدرج يـوم : الخميس, 11 ماي 2023 12:42     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.05.12

مسابقة "اختياري": 50 مؤسسة تتحصل على وسم "أفضل منتوج"

23.05.12

كأس إفريقيا (أقل من 17 سنة): بوركينافاسو تفوز على نيجيريا (2-1), تبلغ "المربع الذهبي"…

23.05.12

الألسكو تعلن عن فتح باب الترشح لجائزة البحث التربوي المتميز في الوطن العربي

23.05.12

زيتوني يبرز دور الجمعيات المهنية في أخلقة العمل التجاري

23.05.12

تسجيل أزيد من 400 طلب لإنشاء تعاونيات خاصة بمهنيي الصيد

23.05.11

البرلمان الأوروبي يضيف طبقة قاتمة أخرى على مصداقيته الملطخة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.05.08

كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة: بوركينا فاسو يكمل عقد المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي

23.05.09

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية للمملكة العربية السعودية

23.05.09

الجزائر-السعودية: "توافق تام" في الرؤى حول مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك

23.05.08

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره السوري

23.05.08

وزير الشؤون الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي

23.05.10

إجتماع الحكومة: دراسة مشاريع قوانين وتقديم عروض تخص عدة قطاعات