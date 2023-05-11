وزير السكن يقوم بزيارة تفقدية لملعب تيزي وزو

الجزائر - قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية لملعب تيزي وزو، للوقوف على مدى جاهزية الملعب لاحتضان المباراة التجريبية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و بحسب البيان، فقد استهل السيد بلعريبي هذه الزيارة بتفقد ملعب ألعاب القوى "الذي عرفت نسبة الأشغال به تقدما كبيرا".

كما تنقل بعدها إلى الملعب الثانوي حيث تفقد غرف تغيير الملابس، ليتوجه إلى فندق الملعب الذي انتهت الأشغال به نهائيا، الأمر ذاته بالنسبة إلى غرف تغيير الملابس بالملعب الرئيسي, يضيف ذات المصدر.

كما وقف الوزير على مختلف الجزئيات في أشغال الملعب من معدات التي تسهل عمل التقنيين التابعين للقنوات الإعلامية، نظام تسخين المياه، نظام التهوية، نظام كاميرات المراقبة ونظام مراقبة أبواب الدخول, حسب البيان.

و في ختام زيارته، ترأس السيد بلعريبي اجتماعا رفقة مختلف المتدخلين في أشغال الملعبين تم خلاله تقديم عرض حال من طرف مكتب الدراسات، المكلف بالمتابعة الحثيثة لأشغال الملعب، وقد قدمت رزنامة الأشغال المنتهية وتلك التي شارفت على الانتهاء.

وبحسب البيان, فقد بلغت نسبة الأشغال 97 بالمئة من إجمالي الأشغال النهائية, وقد ألح الوزير على "رفع التحدي والانتهاء من الأشغال خلال هذه الأيام", كما أمر المؤسسة التي تنجز الخزانات الكهربائية بتركيب هذه الخزانات على مستوى الملعب قبل نهاية الأسبوع المقبل.