الذكرى ال65 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني: الفريق التاريخي بالأرقام

الجزائر- تأسس فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم سنة 1958 حيث كان مشكلا من 32 لاعبا. وكان المبادر لانشاءه محمد بومرزاق فيما كان المسئول السياسي عنه محمد علام و المكلف بالعتاد سلامي زمري.

و قد حطت الجولات الإثنى والثلاثين الرحال بالفريق في عدة دول اوروبية وافريقية و الشرق الاوسط و آسيا ما بين سنوات 1958 و 1962. ثلاثة عناصر من الفريق ما زالت على قيد الحياة, فيما انتقل 29 آخرين إلى رحمة الله.

اللاعبون الذين ما زلوا على قيد الحياة هم محمد معوش (رامس/فرنسا)، رشيد مخلوفي (سان إيتيان/فرنسا) و دحمان دفنون (اونجي/فرنسا).

اللاعبون المتوفون : سعيد عمارة (بيزي) و قدور بخلوفي (موناكو) ومحمد بوريشة (نيم) وعلي دودو (عنابة) وسماين ابرير (لوهافر) وعبد الحميد كرمالي (ليون) و عبد الكريم كروم (تروا) ومقران وليكان (مونبوليي) وعمار رواي (اونجي) وعبد الله هدهود المعرف بستاتي (بوردو) وعبد الرحمان سوكان (لوهافر) ومحمد سوكان (لوهافر) ومصطفى زيتوني (موناكو) وعبد الحميد زوبا (نيور) و محمد علام ( المسؤول السياسي) و مختار عريبي (لانس) وعلي بن فضة (اونجي) وعبد العزيز بن تيفور (موناكو) وعبد الرحمان بوبكر (موناكو) وشريف بوشاش (لوهافر) وحسين بوشاش (لوهافر) وعبد الحميد بوشوك (تولوز) وحسن بورطال(بيزيي) و سعيد براهيمي (تولوز) وحسن شابري (موناكو) وسعيدحداد (تولوز) وعبد الرحمان ابرير(تولوز) و عبد القادر معزوزة (نيم) واحمد وجاني (لانس) ومحمد بومزراق (المبادر بانشاء الفريق).

البطاقة الفنية لفريق جبهة التحرير الوطني:

حراس المرمى : عبد الحمان بوبكر وعلي دودو وعبد الرحمان ابرير

الدفاع : مصطفى زيتوني و قدور بخلوفي ومحمد سوكان وشريف بوشاش واسماعين ابريروعبد الله ستاتي.

وسط الميدان : مختار عريبي وسعيد حداد وعلي بن فضة ومحمد بومزراق وحسن بورطال وعمار رواي وحسن شبري.

الهجوم : عبد الحميد كرمالي وعبد العزيز بن تيفور وعبد الحميد بوشوك ورشيد مخلوفي وسعيد براهيمي ومحمد معوش واحمد وجاني وامقران وليكان وعبد الرحمان سوكان وعبد العزيز معزوز ومحمد بوريشة وعبد الكريم كروم وحسين بوشاش وسعيد عمارة وعبد الحميد زوبا.

التشكيلة الأساسية:

عبد الرحمان بوبكر ودحمان دفنون و مصطفى زيتوني ومحمد سوكان و مختار عريبي وعمار رواي وعبد الحميد كرمالي ورشيد مخلوفي وسعيد براهيمي وعبد العزيز بن تيفور وعبد الحميد بوشوك.

اللقاءات الهامة :

فريق جبهة التحرير الوطني لعب 62 مقابلة ما بين سنوات 1958 و 1962. سجل فيها 47 انتصارا و11 تعادل و 4 انهزامات. وسجل خلالها 246 هدف وتلقى فيها 66 هدفا.

و قد لعب رفاق رشيد مخلوفي مقابلات ضد التشكيلات الوطنية للاتحاد السوفياتي (4 مقابلات) و يوغسلافيا (5 مقابلات) وتشيكوسلوفاكيا (4مقابلات) و رومانيا (4 مقابلات) والمجر (4 مقابلات) وبلغاريا (6 مقابلات) و الصين (5 مقابلات) و الفيتنان (4 مقابلات) والمغرب (7مقابلات) و تونس (4مقابلات) و ليبيا(مقابلتين) و العراق (6 مقابلات) والاردن (3مقابلات).

أهم النتائج :

كان فريق جبهة التحرير الوطني عنيدا جدا على الميدان حيث تمكن من الفوز بمقابلات عديدة وبنتائج عريضة, أبرزها فوزه على يوغسلافيا ب(6-1) والمجر(5-2) وتشيكوسلوفاكيا (4-1) و الصين(4-0) و تونس(9-0) و الاردن (11-0) و العراق (11-0) و الفيتنام (11-0).

و قد انهزم امام بلغاريا ب (4-3) و يوغوسلافيا (2-0) و تشكيلة روستوف من الاتحاد السوفياتي بنتيجة (2-1).