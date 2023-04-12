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مباراة ودية تحضيرية : ثالث فوز للمنتخب الوطني النسوي أمام تنزانيا (3-0)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 أفريل 2023 16:31     الفئـة : رياضــة

الجزائر- حقق المنتخب الجزائري النسوي لكرة القدم، ثالث فوز له أمام المنتخب الأول لتنزانيا بنتيجة (3-0 الشوط الأول 0-1)، في لقاء ودي تحضيري سهرة الثلاثاء، بالمركز الفني بسيدي موسى (الجزائر)، حسبما أوردته الاتحادية الجزائرية (فاف) يوم الأربعاء على موقعها.

و سجل أهداف اللقاء كل من إيناس بوطالب (29) رحمة بن عيشوش (47) وصوفيا قلاتي (82) عن طريق ضربة جزاء.

و عبر الناخب الوطني, فريد بن ستيتي, عن رضاه على مردود فريقه خلال اللقاءات الثلاثة أمام منتخب تنزانيا الأول (مرتين) وأقل من 20 سنة, رغم الصيام وكذا أربع مباريات في أسبوع واحد, بعد الودية التي اجريت أمام نادي جمعية الجزائر الوسطى في بداية التربص, تضيف الفاف.

من جهة اخرى, كرمت المديرية الفنية الوطنية الوفد التنزاني بحضور سفير البلاد بالجزائر, السيد جاكوب جيديون كينغو, رفقة رئيسة لجنة كرة القدم النسوية لدى الاتحاد التنزاني, السيدة حواء مانيغا.

و كان الفريق الوطني قد فاز في المقابلتين الاوليين أمام كبريات تنزانيا (2-0) سهرة الاحد, ثم التغلب على فئة أقل من 20 سنة (1-0) سهرة الاثنين, بملحق ملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي (الجزائر العاصمة).

آخر تعديل على الأربعاء, 12 أفريل 2023 17:35
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مباراة ودية تحضيرية : ثالث فوز للمنتخب الوطني النسوي أمام تنزانيا (3-0)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 أفريل 2023 16:31     الفئـة : رياضــة   شارك

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