الرابطة الثانية هواة: شبيبة تيارت-نجم بن عكنون قمة مباريات الجولة الـ25

الجزائر - سيكون اللقاء الساخن بين شبيبة تيارات (الثاني بـ52 نقطة) ونجم بن عكنون (الرائد بـ55 نقطة), قمة مباريات الجولة الـ25 من البطولة الوطنية للقسم الثاني (هواة) لكرة القدم في مجموعة وسط-غرب, المقرر يوم السبت (00ر15), في وقت سيستقبل رائد مجموعة وسط-شرق, إتحاد وادي سوف, إتحاد عنابة (الصف السادس بـ 35 نقطة).

ففي لقاء قمة هرم الصراع من أجل الصعود إلى بطولة المحترف الأول, سيكون فريق شبيبة تيارت في مهمة تأكيد سلسلة نتائجه الايجابية (11 فوزا وتعادل) عندما يستقبل رائد المجموعة وسط-غرب الذي يحوز على خمسة انتصارات متتالية. ولعل الشبيبة التيارتية لن تدخر جهدا للظفر بالنقاط الثلاثة للمباراة لتلتحق بضيفها في ريادة ترتيب المجموعة.

بالمقابل, يحاول لاعبو النجم العودة بأخف الأضرار من تنقلهم الصعب هذا, من أجل الاحتفاظ بمقدمة الترتيب وتأكيد أنهم مرشح فوق العادة لانتزاع تأشيرة الصعود إلى الرابطة الأولى, قبل خمسة جولات من انتهاء بطولة الرابطة الثانية.

بدورهما, فريقا ترجي مستغانم وشباب المشرية (مرتبة ثالثة ب49 نقطة), سيلعبان تواليا أمام وداد تلمسان (الصف الـ14, 21 نقطة) ونصر حسين داي (الصف الـ10, 26 ن), وذلك في انتظار بث لجنة التأديب في قضية الأحداث التي وقعت في المباراة التي جمعت النجم والشباب الأسبوع الماضي بملعب المشرية والذي توقف في الدقيقة الـ80 بعد اجتياح الملعب من قبل الأنصار, وكانت مستغانم متفوقة بنتيجة 1-0).

الجولة الـ25 لمجموعة وسط-غرب ستشهد أيضا إجراء عدة مباريات قوية تجمع بين الفرق المهددة بشبح السقوط, على شاكلة لقاء أولمبي المدية (م 13, 22ن) برائد القبة (م 14, 21 ن) أو أيضا مباراة غالي معسكر (م 11, 25ن) بسريع غليزان (م16, 0 نقطة) والذي سقط إلى القسم الأسفل منذ مدة.

وستجمع بقية مباريات مجموعة وسط-غرب, فريق مولودية سعيدة (م 12, 23 نقطة) التي يستقبل فريق مولودية واد سلي (صاحب الصف الخامس برصيد 44 نقطة, وجمعية وهران (م9, 29 ن) التي تستضيف شباب تيموشنت (م6, 38ن) وسريع الخميس (م 7, 36ن) الذي سيحل ضيفا على وداد بوفاريك (م8, 33ن) .

مجموعة وسط-شرق: اتحاد وادي سوف من أجل تعميق الفارق

في مجموعة وسط-شرق التي تجري مبارياتها أيضا يوم السبت (00ر15), ستكون الفرصة مواتية للرائد إتحاد وادي سوف (48 ن) لتعزيز مرتبته وتعميق الفارق عن ملاحقيه شريطة الفوز على ضيفه إتحاد عنابة (م 6, 35ن), خاصة وأن ملاحقه المباشرة, جمعية الخروب (م2, 47ن) سيكون في تنقل سهل نوعا ما إلى سكيكدة لمواجهة الشبيبة المحلية (م 15, 15ن), في وقت سيتنقل أيضا صاحب المركز الثالث ب43 نقطة, فريق نادي تلاغمة إلى باتنة في مهمة ستكون صعبة أمام الشباب المحلي, صاحب الصف السابع برصيد 32 نقطة والذي لن يكون سهل المنال.

من جهته, يستقبل نادي سور الغزلان (م 4, 41ن) فريق أولمبي ورقلة (م 14, 25ن) في مهمة الفوز من أجل البقاء على مقربة من أصحاب المقدمة ومراقبة السباق من أجل الصعود, مع أمل حدوث أي تعثر للأندية التي تسبقه في مقدمة الترتيب.

أمام فريق مولودية قسنطينة (م 5, 39ن) والتي فقد كل آماله في الصعود, سيحل إلى العاصمة لمقابلة شباب برج منايل (م 11, 28ن) الذي بحاجة ماسة إلى انتصار للخروج من منطقة الخطر التي تحدق به.

أما في أسفل ترتيب مجموعة وسط-شرق, سيحل فريق إتحاد الحراش (م9, 31ن) ضيفا على عين مليلة لمواجهة الفريق المحلي, صاحب الصف الحادي عشر برصيد 28 نقطة, فيما يواجه إتحاد الشاوية (م13, 27ن) فريق إتحاد خميس الخشنة (م7, 32ن).

بالمقابل, تجمع المباراة الأخيرة من الجولة الـ25 من بطولة الرابطة الثانية (قسم الهواة), فريقا حمراء عنابة (م16, 13ن) بمولودية العلمة (م 10, 30 نقطة).