كأس إفريقيا للأمم -2023 (أقل من 17 سنة): استدعاء 25 لاعبا لتربص تحضيري من 12 إلى 19 أبريل بالجزائر

وأثناء التربص الأخير, نشط "الخضر" ثلاث مباريات ودية في إطار دورة دولية بحضور ثلاثة منتخبات وهي اليابان و مالي و جزر القمر.
و في نهائيات كان-2023, ستلعب الجزائر ضمن المجموعة الأولى المبرمجة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي, رفقة منتخبات الصومال و السنغال و الكونغو, حيث ستكون أول خرجة "للخضر" أمام الصومال في المباراة الافتتاحية المقررة يوم السبت 29 أبريل (سا 00ر20).
و تضم المجموعة الثانية المتواجدة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة, منتخبات نيجيريا و المغرب و جنوب إفريقيا و زامبيا, بينما تتشكل المجموعة الثالثة التي تخوض مبارياتها بملعب 19 مايو 1956 بعنابة, من منتخبات الكاميرون (حامل اللقب), و مالي و بوركينا فاسو و جنوب السودان.و تمثل المنتخبات الأربعة الأولى القارة السمراء في مونديال (أقل من 17 سنة) بالبيرو (10 نوفمبر - 2 ديسمبر 2023).
وفيما يلي قائمة الـ25 لاعبا المستدعين للتربص:
لعرابة حمو (اتحاد الجزائر) - يعقوبي ندير (اكاديمية الفاف) -مرزوق سامي (ليل)-بوثلجة مهدي (فاف)- بن عبد القادر فادي (اكاديمية الفاف) - بدني يونس (بارادو) - نمر زياد (اكاديمية الفاف) - أمام فائز (اكاديمية الفاف) - بوعويش رامي (اكاديمية الفاف) - بنيدر عبد الحق (بارادو) - عابد أنس (بارادو) - قالو أمين (بارادو) - صويلح عقبة (اكاديمية الفاف) - بلقايد يوسف (بارادو) - لمان علاء الدين (اكاديمية الفاف) - يزيد عصام (ش. بلوزداد) - كساسي فتحي (اكاديمية الفاف) - أناتوف مسلم (فاف) -محمد علي صالح زياد (الزمالك)-عبد المجيب محمد (هركولاس دي أليكانت) -بهلولي جبريل (ليون)-غالو أمين ((بارادو)-بوثلجة مهدي (فاف)-شتيوي شاين (لوهافر)-غاسي يعقوب (فاف).