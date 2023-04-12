كأس إفريقيا للأمم -2023 (أقل من 17 سنة): استدعاء 25 لاعبا لتربص تحضيري من 12 إلى 19 أبريل بالجزائر

الجزائر - استدعى مدرب الفريق الوطني لكرة القدم (لأقل من 17 سنة) أرزقي رمان, 25 لاعبا للمشاركة في التربص المقرر من 12 إلى 19 ابريل بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى, تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم (كان-2023) لهذا الصنف العمري, المقررة بالجزائر (29 أبريل - 19 مايو), حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء.

وأثناء التربص الأخير, نشط "الخضر" ثلاث مباريات ودية في إطار دورة دولية بحضور ثلاثة منتخبات وهي اليابان و مالي و جزر القمر.

و في نهائيات كان-2023, ستلعب الجزائر ضمن المجموعة الأولى المبرمجة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي, رفقة منتخبات الصومال و السنغال و الكونغو, حيث ستكون أول خرجة "للخضر" أمام الصومال في المباراة الافتتاحية المقررة يوم السبت 29 أبريل (سا 00ر20).

و تضم المجموعة الثانية المتواجدة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة, منتخبات نيجيريا و المغرب و جنوب إفريقيا و زامبيا, بينما تتشكل المجموعة الثالثة التي تخوض مبارياتها بملعب 19 مايو 1956 بعنابة, من منتخبات الكاميرون (حامل اللقب), و مالي و بوركينا فاسو و جنوب السودان.و تمثل المنتخبات الأربعة الأولى القارة السمراء في مونديال (أقل من 17 سنة) بالبيرو (10 نوفمبر - 2 ديسمبر 2023).

وفيما يلي قائمة الـ25 لاعبا المستدعين للتربص:

لعرابة حمو (اتحاد الجزائر) - يعقوبي ندير (اكاديمية الفاف) -مرزوق سامي (ليل)-بوثلجة مهدي (فاف)- بن عبد القادر فادي (اكاديمية الفاف) - بدني يونس (بارادو) - نمر زياد (اكاديمية الفاف) - أمام فائز (اكاديمية الفاف) - بوعويش رامي (اكاديمية الفاف) - بنيدر عبد الحق (بارادو) - عابد أنس (بارادو) - قالو أمين (بارادو) - صويلح عقبة (اكاديمية الفاف) - بلقايد يوسف (بارادو) - لمان علاء الدين (اكاديمية الفاف) - يزيد عصام (ش. بلوزداد) - كساسي فتحي (اكاديمية الفاف) - أناتوف مسلم (فاف) -محمد علي صالح زياد (الزمالك)-عبد المجيب محمد (هركولاس دي أليكانت) -بهلولي جبريل (ليون)-غالو أمين ((بارادو)-بوثلجة مهدي (فاف)-شتيوي شاين (لوهافر)-غاسي يعقوب (فاف).