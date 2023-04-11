ملعب تيزي وزو الجديد: وزير السكن يحث على تسريع الأشغال تحسبا للمباراة التجريبية في ماي المقبل

الجزائر- قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي, اليوم الثلاثاء, بزيارة تفقدية إلى ملعب تيزي وزو الجديد حيث وقف على تقدم "إيجابي نوعا ما" لاشغال الانجاز، حاثا مؤسسة الإنجاز على زيادة عدد العمال ووتيرة الاشغال تحسبا لإتمام المشروع و إجراء المباراة التجريبية شهر ماي القادم، وفق بيان للوزارة.

وخلال الزيارة أسدى الوزير تعليمات باستكمال أشغال إنارة الواجهة الخارجية وأضواء كل المدرجات وملعب التدريبات وهذا قبل نهاية الشهر الجاري ملحا على مضاعفة الجهود مع العمل بنظام 3×8 وهذا لاستكمال المشروع في الآجال المحددة ، يضيف البيان.

ولدى توقفه بملعب ألعاب القوى، عاين السيد بلعريبي أرضية الملعب التي انتهت بها الأشغال مؤكدا على "ضرورة استكمال أشغال تهيئة المضمار، ليتوجه إلى المدرجات التي انتهت الأشغال بها ثم غرف تغيير الملابس أين أمر السيد الوزير المؤسسة المكلفة بالإنجاز بالإسراع في رفع التحفظات".

أما على مستوى ملعب التدريبات حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 90 بالمائة "أمر الوزير مؤسسة إنجاز الأرضية باستكمال ما تبقى من أشغال في أقرب الآجال ليوجه لهم إنذار شفويا لتدارك التأخر المسجل" ليعاين بعدها جناح إيواء اللاعبين الذي يتكون من 20 غرفة بطاقة استيعاب تقدر ب 60 سرير، مطبخ ومطعم.

ودائما في جناح إيواء اللاعبين شدد الوزير على أهمية تخصيص عدد معتبر من الغرف لذوي الإحتياجات الخاصة قبل أن يعاين الطابق التقني الذي سبق وأن عاينه في الزيارة الأخيرة بتاريخ 31 مارس 2023 حيث أمر آنذاك بتسريع الوتيرة وزيادة عدد اليد العاملة المؤهلة توضح الوزارة.

وفي ختام الزيارة، عقد الوزير اجتماعا ضم مديرة متابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية، الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى بالمديرية العامة للتجهيزات العمومية، ومدير التجهيزات العمومية لولاية تيزي وزو، مكتب الدراسات ومؤسسة الإنجاز، حسب كما جاء في البيان.