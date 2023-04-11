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الرابطة الأولى موبيليس: مولودية الجزائر تفوز على نجم مقرة (1-0) وترتقي إلى الصف الثالث

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 أفريل 2023 18:06     الفئـة : رياضــة
الرابطة الأولى موبيليس: مولودية الجزائر تفوز على نجم مقرة (1-0) وترتقي إلى الصف الثالث

الجزائر- ارتقى فريق مولودية الجزائر إلى الصف الثالث (ناقص مقابلة) بعد فوزه أمام مضيفه نجم مقرة بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (0-0) مساء يوم الثلاثاء، في إطار تسوية رزنامة الجولة 19 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة "موبيليس" لكرة القدم.

و سجل هدف الفوز للنادي العاصمي المدافع أيوب غزالة في الدقيقة (52).

و على إثر هذا الفوز, يلتحق "العميد" بوفاق سطيف في المركز الثالث رافعا رصيده الى 35 نقطة ناقص مباراة أمام شباب بلوزداد.

أما النجم, المنقوص هو الآخر من مقابلة, فيبقى في المرتبة الـ13 وبمجموع متجمد عند النقطة الـ26, وبفارق تسع نقاط عن أول المهددين بالسقوط وبست خطوات عن أول الناجين.

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و تتواصل المرحلة الأولى من المباريات المتأخرة, حيث تجرى يوم غد الأربعاء, مباراة اتحاد الجزائر - اتحاد خنشلة, لحساب تسوية الجولة 17, ابتداء من (30ر22), بدون حضور الجمهور.

في حين, تلعب مقابلة شباب بلوزداد - نادي بارادو بعد غد الخميس عن الجولة 17 أيضا, وذلك بداية من (30ر22).

و تجرى المرحلة الثانية لتسوية الرزنامة, ببرمجة أربع مباريات, بداية من الأحد المقبل, وذلك على مدار ثلاثة أيام.

 

و فيما يلي برنامج تسوية الرزنامة :

 

الثلاثاء 11 أبريل (تسوية الجولة 19):

 

نجم مقرة - مولودية الجزائر            0 -1

 

الأربعاء 12 أبريل :

 

الجولة 17 : اتحاد الجزائر - اتحاد خنشلة         (30ر22) دون جمهور

 

الخميس 13 أبريل :

 

الجولة 17 : شباب بلوزداد - نادي بارادو        (30ر22)

 

الترتيب                     نقاط  لعب

 

  1. شباب بلوزداد 44 18
  2. شباب قسنطينة 37 21
  3. وفاق سطيف 35 21

--. مولودية الجزائر       35  21

  1. اتحاد خنشلة 31 20
  2. مولودية البيض 30 21

-- شبيبة الساورة           30  21

  1. اتحاد الجزائر 29 18
  2. أمل الأربعاء 28 22

--. اتحاد بسكرة           28   22

  1. مولودية وهران 27 20

--. جمعية الشلف          27   22

  1. نجم مقرة 26 21
  2. نادي بارادو 20 19
  3. شبيبة القبائل 17 19
  4. هلال. ش.العيد 2 22.
آخر تعديل على الأربعاء, 12 أفريل 2023 15:03
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى موبيليس: مولودية الجزائر تفوز على نجم مقرة (1-0) وترتقي إلى الصف الثالث
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 أفريل 2023 18:06     الفئـة : رياضــة   شارك

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