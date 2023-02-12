كأس الجزائر(تسوية الدور ال32) : تأهل شباب بلوزداد و إقصاء مولودية الجزائر

الجزائر - تأهل شباب بلوزداد, آخر حامل لكأس الجزائر لموسم 2019 , للدور السادس عشر بعد فوزه الصعب على مولودية العلمة, الناشط في الرابطة الثانية هواة بنتيجة (3-2)بعد الوقت الإضافي, في الدور الثاني و الثلاثين للمنافسة اليوم الثلاثاء بملعب 20 أوت (الجزائر).

و كان الشباب متفوقا بنتيجة (2-0) من تسجيل بلخادم (6) و بلخير (53 من ضربة جزاء) قبل أن تعدل المولودية النتيجة بواسطة ثنائية اللاعب صحراوي (د 57 و 65).

في الوقت الإضافي نجح حامل اللقب الوطني في تسجيل هدف التأهل عن طريق ربيعي (د 92).

في الدور السادس عشر, يتنقل شباب بلوزداد إلى أم البواقي لمواجهة اتحاد الشاوية المنتمي للرابطة الثانية (وسط-شرق).

و في وقت سابق من اليوم, أقصي فريق مولودية الجزائر من الدور الثاني و الثلاثين لكاس الجزائر , بعد انهزامه أمام نجم مقرة بنتيجة (2-0) الشوط الأول (0-0) , بملعب الإخوة بوشليق بمقرة.

وسجل هدفي النجم كل من حميدة صالح(د 56) و برابح (د 90+9).

في الدور السادس عشر, سيواجه نجم مقرة الذي يصارع من أجل ضمان البقاء خارج ميدانه, شباب الميلية.

و لحساب الدور السادس عشر, حقق شباب جيجل المنتمي لقسم ما بين الرابطات, مفاجأة كبيرة بإخراجه لاتحاد عنابة من قسم الرابطة الثانية بهدفين نظيفين من إمضاء كل من قطوط (36) و يسعد (د 44).

و تجرى حاليا مباراة القمة في برنامج تسوية رزنامة الكأس بين ممثلي الرابطة الأولى, وفاق سطيف و شبيبة الساورة.

النتائج الجزئية لمباريات يوم الثلاثاء

-- الدور ال32:

نجم مقرة - مولودية الجزائر 2-0

شباب بلوزداد - مولودية العلمة 3-2 (بعد الوقت الإضافي)

-- الدور ال16:

شباب جيجل - اتحاد عنابة 2-0

وفاق سطيف - شبيبة الساورة 0-1 (بعد الوقت الإضافي)

مباريات متبقية:

الاربعاء 15 فبراير:

اتحاد مغنية - اتحاد الجزائر (00ر14سا)

الخميس 16 فبراير :

نادي بارادو - شباب قسنطينة (00ر14سا)

مقابلة مؤجلة : صفاء لخميس - شبيبة القبائل .