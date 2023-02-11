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النعامة: إطلاق ثلاثة مشاريع ضمن برنامج بعث السد الأخضر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 فيفري 2023 15:24     الفئـة : جهـوي
النعامة: إطلاق ثلاثة مشاريع ضمن برنامج بعث السد الأخضر

النعامة ـ أطلقت محافظة الغابات لولاية النعامة اليوم الثلاثاء ثلاثة مشاريع تندرج في إطار البرنامج الوطني لبعث السد الأخضر, حسبما أفادت به ذات الهيئة.

وتعد هذه العمليات الأولى على مستوى الولاية المدرجة ضمن هذا البرنامج الذي سيمتد في الفترة 2023 - 2030, كما أوضح محافظ الغابات جمال زاوي لوأج على هامش مراسم إعطاء إشارة إطلاق البرنامج والتي أشرفت عليها السلطات المحلية بالشروع في عملية تشجير شريط أخضر بمنطقة "رجيمات" ببلدية عسلة على مساحة 20 هكتار.

وتشتمل هذه المشاريع التي رصد لها غلاف مالي إجمالي قيمته 45 مليون دج أيضا تثبيت الكثبان الرملية (50 هكتار) بعين الصفراء وغراسة الشجيرات العلفية بعين ورقة (عسلة ) على مساحة تقدر ب 50 هكتار .

وشرعت المؤسسة العمومية للهندسة الريفية "الظهرة وهران" التي أسند إليها تجسيد هذه المشاريع في إستغلال جزء من المشتلة الولائية لمحافظة الغابات لتهيئة الشروط المناسبة لنمو وغراسة شتلات تتلائم مع مناخ و تربة المنطقة ، وفق المهندس الملكف بمتابعة إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر بولاية النعامة زياد التاج عبد الجليل.

يذكر أن المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية قام بإعداد برنامج تنموي لتثمين مشروع السد الأخضر وتوسيعه عبر الولاية يشتمل على عدة عمليات ستجسد على مدار الثماني سنوات المقبلة تتعلق بمكافحة التصحر وحماية الأراضي من التعرية وتثمين الغطاء النباتي وإنجاز المحميات الرعوية وغراسة الأشجار المثمرة ومصدات الرياح.

وتبلغ المساحة التي يستهدفها برنامج إعادة بعث السد الأخضر بولاية النعامة 173522 هكتار موزعة عبر ست بلديات مما يمثل نسبة 5ر2 بالمئة من المساحة الإجمالية للسد الأخضر على المستوى الوطني, كما ذكرت محافظة الغابات.

كلـمات مفتـاحيــة :
النعامة: إطلاق ثلاثة مشاريع ضمن برنامج بعث السد الأخضر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 فيفري 2023 15:24     الفئـة : جهـوي   شارك

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