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الأمن المجتمعي من أبرز عوامل تعزيز الوحدة الوطنية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 فيفري 2023 13:45     الفئـة : الجـزائـر
الأمن المجتمعي من أبرز عوامل تعزيز الوحدة الوطنية

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الأمن  المجتمعي يعد من "أبرز العوامل" التي تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وهو "مطلب حيوي" لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة.

وأوضح السيد بوغالي في كلمة له خلال افتتاح أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الدفاع الوطني بالمجلس تحت عنوان "الأمن المجتمعي: واقع التهديد واستراتيجيات المواجهة"، أن تحقيق الأمن المجتمعي يعد من "أبرز العوامل التي تساهم في تقوية اللحمة الوطنية، كونه يجمع مكونات الضمير الجمعي الذي تشكله المعتقدات المشتركة ويهدف أيضا إلى تحقيق المناعة وتحرير الإنسان، لاسيما من الفقر والجهل والمرض".

وشدد رئيس المجلس على ضرورة الحفاظ على الأمن المجتمعي، مشيرا على وجه الخصوص إلى "ما خلفته جائحة كورونا التي كانت لها انعكاسات على العمل والإنتاج والتربية والتعليم وعلى مستوى المعيشة من خلال قلة الإنتاج وارتفاع الأسعار، ناهيك عن الآثار النفسية التي تركتها ولا تزال تبعاتها إلى اليوم".

وعبر السيد بوغالي بالمناسبة عن "ارتياحه لما وصلت إله الجزائر الآمنة اليوم"، معتبرا أن "الفضل في ذلك يعود إلى المخلصين وإلى المؤسسات الساهرة على أمن واستقرار الوطن" وكذا بفضل "الإرادة السياسية التي ظهرت معالمها واضحة في الحياة المجتمعية".

وخلص الى القول أن الجزائر "أدركت قيمة الأمن ودوره في الحفاظ على المجتمع المتماسك في ظل الوحدة الوطنية الزاخرة بتنوع مكوناتها"، مبرزا أهمية البرامج التي تم إعدادها "للحفاظ على أمن البلاد وتحصين أركانها من كل محاولات الاختراق التي تمارسها القوى التي تعمل على تفكيك المجتمعات وضرب استقرارها وتقويض أمنها".

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 فيفري 2023 16:35
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الأمن المجتمعي من أبرز عوامل تعزيز الوحدة الوطنية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 فيفري 2023 13:45     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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