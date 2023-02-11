وقفة ترحم بالجزائر العاصمة على روح فقيد المسرح عز الدين مجوبي

الجزائر- اقيمت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, وقفة ترحم على روح الراحل, عز الدين مجوبي, احد اكبر وجوه المسرح الجزائري , الذي اغتيل فيه بتاريخ 13 فبراير 1995, امام مبنى المسرح الوطني الجزائري الذي كان يتولى ادارته.

و حضر هذه الوقفة, عديد الممثلين, و المخرجين و وجوه من المسرح و السينما, فضلا عن عديد المعجبين بالفنان الراحل, حيث ثم وضع باقة من الزهور عند المكان الذي تعرض فيها الراحل للاعتداء الارهابي الذي حرم الساحة الثقافية الجزائرية من احد المع اقطابها.

بهذه المناسبة, اعرب الممثل عبد الحميد رابية, عن اسفه لفقدان قامة من قامات المسرح و الثقافة الوطنية, داعيا الى المحافظة على ذاكرة هذا الفنان , الذي "ترك اعمالا مسرحية خالدة" و اشرف على تكوين اجيال من الممثلين الشباب".

كما شارك في وقفة الترحم على روح مجوبي, عديد الممثلين و وجوه المسرح الجزائري , على غرار ابراهيم شرقي, و جمال قرمي, و هشام مصباح, الى جانب ممثلين شباب و مهنيين.

ولد عز الدين مجوبي في سنة 1945 بسكيكدة, و استهل مساره المهني كمثل في سنة 1963 بالمعهد البلدي للموسيقي و المسرح بالجزائر العاصمة, ثم في المسرح الوطني الجزائري, قبل ان يلتحق بأول فرقة لمسرح الاذاعة و التلفزيون الجزائريين.

كما عمل بكل من وهران و سعيدة و تولى ايضا ادارة المسرحين الجهويين لكل من باتنة و بجاية, دون ان ينقطع عن ركح الخشبة و المسرح الهاوي و التكوين.

و هو معروف بأعمال مسرحية من قبيل "باب الفتوح" و "قالو لعرب قالو" و "غابو لفكار" او كذلك عمله الاخير "الحوينتة", اما عمله الخالد و الشهير, فيبقى "حافلة تسير" مع الممثلة البارزة دليلة حليلو.

و بعد كل هذا المشوار الثري بالتجارب, قام بمعية رفيقي دربه بتأسيس فرقة "القلعة" في نهاية الثمانينات (1980), و التي تضم خاصة, زياني شريف عياد, و أمحمد بن قطاف, و صونية و التي ابدعت في انتاج روائع في الفن الرابع على غرار "العيطة".

كما لم يبخل الراحل مجوبي بفنه و موهبته على السينما و التلفزيون, حيث غالبا ما يلجا اليه المخرجون من امثال محمد شويخ, حيث استطاع في عديد المناسبات ان يضع لمسته الفنية المميزة على اعمال تلفزيونية موجهة للأطفال برفقة وجوه فنية شهيرة في تلك الحقبة.