وفاق سطيف يرتقي للمركز الثالث وشباب قسنطينة و مولودية الجزائر يهدران نقاطا ثمينة

الجزائر - استأنفت بطولة الرابطة الاولى موبيليس نشاطها اليوم الجمعة، بإجراء أربع مباريات لحساب الجولة ال 16 و الأولى من مرحلة الاياب التي كانت في صالح شباب بلوزداد رغم انشغاله بمنافسة رابطة الأبطال أفريقية اليوم الجمعة بالأراضي المصرية أمام الزمالك المصري.

و استفاد الشباب بالدرجة الأولى، من تعادل أقرب ملاحقيه، شباب قسنطينة و مولودية الجزائر المتعادل بنفس النتيجة (1-0) على التوالي في خنشلة و بملعب 5 جويلية الأولمبي أمام شبيبة الساورة ،بينما كان وفاق سطيف المستفيد الاكبر بارتقائه للمرتبة الثالثة عقب فوزه العريض على اتحاد بسكرة (3-1) من تسجيل كل من زعموم (د 25)، قناوي (د 50) و حمزة سالم (56) ليلتحق مؤقتا بالمولودية في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بينما يحتفظ أبناء "الزيبان" بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد تسجيلهم لهدف الشرف بواسطة بورعدة ( د 85).

بالمقابل كاد شباب قسنطينة مرارة الهزيمة على ميدان اتحاد خنشلة، بعد الهدف المبكر لعثماني (د 5)، و هو الهدف الذي نصب الفريق المحلي مؤقتا في المركز الثالث بـ 26 نقطة، لكن التعادل الذي اختطفه "السي.أس.سي" في الوقت بدل الضائع عن طريق مدني (90+2) مكنه من البقاء في مركز الوصافة و بفارق سبع نقاط عن المتصدر و حامل اللقب لثلاثة مواسم متعاقبة، شباب بلوزداد.

من جهتها اكتفت مولودية الجزائر بالتعادل مع شبيبة الساورة (1-1). و كان أبناء الجنوب الغربي للوطن متقدمين في النتيجة بعد ربع ساعة، بهدف جميل للاعب آقاسم (د 15) بعد استغلاله بنجاح لركنية.

و انتظر " العميد" الشوط الثاني الذي ارتدى لاعبوه اللون الأسود، حدادا على وفاة الرئيس الأسطوري، عبد القادر ظريف، للعودة في النتيجة بهدف لأوكيل بقذفة من زاوية مغلقة خادعت الحارس صالحي.

وكان نادي بارادو المستفيد الأول من هذه الجولة على مستوى المؤخرة بفوزه على نجم مقرة (3-1)، تداول على تسجيل الأهداف كل من بولبينة (د 35)، و زروقي (د 39 من ضربة جزاء) و تيترايو (د 56)، بينما سجل النجم هدف الشرف بفضل لعجابي (د 64).

بفضل هذا الانتصار، يبتعد الباك، نسبيا عن المنطقة الحمراء باحتلاله المركز 14 ب (16 نقطة في انتظار استكمال هذه الجولة لاحقا، في حين يبقي نجم مقرة في الصف العشر بمجموع 20 نقطة.

وتجدر الاشارة في الأخير ان المقابلات التي تجمع بين شبيبة القبائل - جمعية الشلف ، هلال شلغوم العيد - شباب بلوزداد، مولودية البيض -اتحاد الجزائر، قد أجلت إلى وقت لاحق بسبب مشاركة كل من شباب بلوزداد و شبيبة القبائل و اتحاد الجزائر في المنافسات الافريقية للأندية.