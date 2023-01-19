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كرة اليد/ بطولة العالم 2023 : انهزام الجزائر أمام مقدونيا (25-40)

  أدرج يـوم : الخميس, 19 جانفي 2023 17:57     الفئـة : رياضــة

وارسو - انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد أمام نظيره المقدوني بنتيجة (25-40), الشوط الأول (11-19) لحساب الجولة الاولى للمجموعة الثانية لمنافسة كأس الرئيس (مباريات ترتيبية من 25- إلى 32)  في بطولة العالم 2023 التي جرت اليوم الخميس ببولونيا.

و ستجرى لاحقا (سا 00ر18) المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة بين منتخبي تونس و المغرب.

و سيلعب "الخضر" مباراتهم الثانية يوم السبت 21 يناير ضد المنتخب المغربي (سا 30ر15) قبل مواجهة منتخب تونس يوم الاثنين 23 يناير (سا 30ر15).

للتذكير, سجل السباعي الجزائري ثلاث هزائم خلال الدور الأول للمنافسة, ضمن المجموعة الخامسة أمام على التوالي صربيا (36-27) و قطر (24-29) و ألمانيا (21-37).

 

الجولة الأولى (19 يناير 2023 ):

 

الجزائر -مقدونيا       25-40

المغرب- تونس       (00ر18)

 

الترتيب                 ن   ل  الفارق

  1. مقدونيا 2 1  + 15
  2. الجزائر 0 1  -  15
  3. تونس --   --    --

--.المغرب              --  --    --

 

الجولة الثانية (21  يناير ):

الجزائر- المغرب  30ر 15

مقدونيا- تونس  00ر 18

 

الجولة الثالثة  (23 يناير) :

تونس- الجزائر  30ر15 .

مقدونيا- المغرب 00ر 18

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة اليد/ بطولة العالم 2023 : انهزام الجزائر أمام مقدونيا (25-40)
  أدرج يـوم : الخميس, 19 جانفي 2023 17:57     الفئـة : رياضــة   شارك

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