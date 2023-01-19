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شان (مدرب الكونغو) : "سنلعب حظوظنا إلى أخر لحظة "

  أدرج يـوم : الخميس, 19 جانفي 2023 15:14     الفئـة : رياضــة
شان (مدرب الكونغو) : &quot;سنلعب حظوظنا إلى أخر لحظة &quot;

وهران - أكد مدرب منتخب الكونغو جون إيلي نغوا اليوم الخميس بوهران أن فريقه سيلعب حظوظه إلى آخر لحظة للتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا  لكرة القدم للمحليين (شان 2022) وسيواجه فريق النيجر يوم غد الجمعة بملعب ميلود هدفي  لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكل قواه.

وقال المدرب الكونغولي في ندوة صحفية نشطها بقاعة المحاضرات للمركب الرياضي "ميلود هدفي" لوهران أن فريقه الذي خسر مباراته الأولى ضد الكاميرون "يملك حظوظا ضعيفة للتأهل إلى الدور ربع النهائي من هذه التظاهرة الرياضية و مع ذلك فقد تم تحضير اللاعبين بدنيا  نفسيا لدخول مباراة الجمعة ضد منتخب النيجر بمعنويات مرتفعة وبهدف الفوز والتأهل".

و أشار ذات المتحدث إلى أن لاعبي الفريق الكونغولي استفادوا أمس الأربعاء من يوم راحة زاروا خلاله مدينة وهران بمعالمها التاريخية والأثرية ضمن مسعى طاقم الفريق لتجاوز أثار الهزيمة أمام الفريق الكاميروني و رفع معنوياتهم لمواجهة فريق النيجر.

من جهته أكد لاعب منتخب الكونغو ندزيلا بافيل أن اللاعبين الكونغوليين محضرين بشكل جيد للقاء فريق النيجر ويدركون أهمية مباراة يوم غد الجمعة و سيبذلون قصارى جهودهم من أجل تحقيق الانتصار.

للتذكير فاز المنتخب الكاميروني على نظيره الكونغولي بهدف دون رد لحساب الجولة الأولى من المجموعة الخامسة فيما كان منتخب النيجري معفى في هذه الجولة.

آخر تعديل على الخميس, 19 جانفي 2023 17:04
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شان (مدرب الكونغو) : "سنلعب حظوظنا إلى أخر لحظة "
  أدرج يـوم : الخميس, 19 جانفي 2023 15:14     الفئـة : رياضــة   شارك

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