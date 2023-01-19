شان (مدرب انغولا): "سنعمل على الفوز ضد موريتانيا والتأهل للدور ربع النهائي"

وأبرز غونزالفيس خلال ندوة صحفية نشطها بقاعة المحاضرات بالمركب الرياضي "ميلود هدفي" لوهران أن فريقه يدرك قوة منافسه الموريتاني و خاصة في الجانب الهجومي كما يدرك أهمية الفوز في هذه المباراة للتأهل إلى الدور المقبل و قد حضر الفريق بشكل مناسب للفوز وإسعاد المناصرين الأنغوليين.
وأضاف نفس المتحدث "قيمنا المباراة السابقة التي جمعت منتخب أنغولا بنظيره المالي و هي مباراة قدم فيها اللاعبون أداء جيدا رغم الرجوع القوي لفريق مالي خلال الشوط الثاني و تعديله النتيجة و تم الوقوف على الأخطاء المرتكبة وتصحيحها لكي لا تقع مرة أخرى".
وأكد مدرب أنغولا أن "الفريق الموريتاني رغم قوته ليس أفضل من المنتخب الأنغولي و هم في مستوى متقارب كما أن المجموعة الرابعة بفرقها الثلاثة متوازنة" معربا عن تفاؤله بتحقيق الفوز والتأهل الى الدور ربع النهائي لشان 2022.
من جهته أكد اللاعب الأنغولي ايغو ماركيز "إستعداد لاعبي المنتخب الأنغولي لتقديم أداء جيد يسمح بالفوز ضد الفريق الموريتاني و التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة البطولة".
ويلتقي الفريق الأنغولي نظيره الموريتاني يوم غد الجمعة بملعب المركب الرياضي "ميلود هدفي" لوهران (سا 00ر17) برسم الجولة الثانية من المجموعة الرابعة. وقد تعادل منتخب أنغولا في الجولة الأولى من المنافسة أمام فريق مالي (3-3).