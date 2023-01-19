شان : أصداء من المنافسة

-- تميمة : التقط عديد الأنصار خلال مباراة الجزائر- إثيوبيا (1-0) سهرة الثلاثاء بملعب 'نيلسون مانديلا' ببراقي صورا تذكارية مع تميمة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر-2022 المسماة 'قبطان', وهو عبارة عن حيوان 'الفنك' يرتدي قميص المنتخب الوطني الجزائري.
-- معوش : أصر ممثل فريق جبهة التحرير الوطني, محمد معوش, مساندته لأشبال المدرب مجيد بوقرة, بحضوره المباراة الثانية تواليا للفريق الوطني المحلي.
ورغم تقدمه في السن والأجواء الباردة التي ميزت ملعب 'نيلسون مانديلا' ببراقي, تابع محمد معوش (86 سنة) لقاء الجزائر-إثيوبيا إلى غاية الصافرة النهائية بفوز زملاء محيوص مسجل الهدف الوحيد في المباراة.
-- ماجر : للمرة الثانية على التوالي بعد مباراة الافتتاح لدورة شان-2022, سجل النجم السابق للمنتخب الوطني خلال سنوات الثمانينات, رابح ماجر, حضوره, بدعوة من الكونفديرالية الافريقية لكرة القدم لحضور 'شان-2022' مع العديد من أساطير الكرة الإفريقية. يذكر أن صاحب هدف 'العقب الذهبي' قد توج بكأس أمم إفريقيا-1990 كقائد لـ'الخضر' والكأس الأفروآسياوية-1991, ناهيك عن مشاركته في كأس العالم لعامي 1982 و 1986. وفوزه برابطة أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع نادي بورتو البرتغالي.
-- بلماضي : يبدو أن مدرب المنتخب الوطني الأول جمال بلماضي, يصر على مساندة ومتابعة الفريق الوطني المحلي, فبعد حضوره بالمدرجات خلال اللقاء الافتتاحي للطبعة السابعة, سجل تواجده في لقاء الجولة الثانية ضد إثيوبيا بمعية مدرب حراس المرمى, عزيز بوراس, وعناصر من الطاقم الفني.
-- رمان : تميز لقاء الجزائر - إثيوبيا (1-0) لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى بطولة إفريقيا للاعبين المحليين سهرة الثلاثاء بملعب 'نيلسون مانديلا' حضور مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة, رزقي رمان في المدرجات. يذكر أن شبان 'الخضر' يستعدون لخوض منافسة كأس أمم إفريقيا للفئة المقررة بالجزائر بين 29 أبريل و 19 مايو 2023. والتي ستكون مؤهلة لكأس العالم.
-- أساطير : أبدى كل من المدافع الدولي التونسي السابق, كريم حقي و نجم منتخب غانا الأسبق, أساموا جيان, إعجابهما بالظروف التنظيمية والإمكانيات التي وفرتها الجزائر بمناسبة احتضانها الطبعة السابعة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين, والتي أكدت مرة أخرى من خلالها قدراتها على إنجاح مثل هكذا تظاهرات.
وقد تابع النجمان لقاء الجزائر-إثيوبيا (1-0) من المنصة الشرفية المخصصة للأساطير المدعوة من قبل الكونفدرالية الإفريقية (الكاف).
-- إيتو : صرح صامويل إيتو عقب فوز منتخب الكاميروني المحلي على نظيره الكونغولي (1-0), لحساب الجولة الأولى (المجموعة الخامسة), قائلا: " شاهدنا فرقيا كاميرونيا جيدا, لكننا في بداية الدورة فقط". وقال أيضا مخاطبا لاعبي المنتخب " باعتباري رئيس الاتحادية الكامرونية وعاشق لكرة القدم أقول لكم يا شباب, عندما تؤدون مقابلة مماثلة يجب الفوز بنتيجة 3-0".
-- تشجيع : لم تبخل الجماهير الجزائرية الحاضرة بمدرجات ملعب 'نيلسون مانديلا' بالتشجيع على رفاق رجل لقاء الجزائر-إثيوبيا, عبد الرحمان مزيان, طوال فترات اللقاء خاصة بترديد الأهازيج الشهيرة " وان تو ثري .. فيفا لالجيري". ناهيك عن تجديدها الدعم للقضية الفلسطينية, متغنية بتضحيات أبناء الحجارة ومرددة أهازيج "فلسطين الشهداء".
-- لافتة : حملت مجموعة من أنصار المنتخب الوطني الجزائري, سهرة الثلاثاء بملعب 'نيلسون مانديلا' في لقاء الجزائر-إثيوبيا (1-0), لافتة تضامنية مع الصحفي الرياضي المرحوم, حمزة بركاوي (قناة الشروق), الذي وافته المنية يوم الأربعاء 11 يناير الجاري, إثر مرض عضال . اللافتة تحتوي صورة بركاوي, مكتوب عليها "إنا لله و إنا إليه راجعون" و "البقاء لله".