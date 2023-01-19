شان : أصداء من المنافسة

لقاء الحكومة بالولاة سمح بتسليط الضوء على مؤشرات الأداء المركزي والمحلي -

انجازات الثلاث سنوات الأخيرة ساهمت في انعاش عديد القطاعات الاستراتيجية -

الرئيس تبون يؤكد على ضرورة المضي قدما في تعزيز ما تحقق من مكاسب لتحسين المستوى المعيشي للمواطن -

البويرة: منطقة تيكجدة تكتسي ردائها الأبيض من جديد -

وسيط الجمهورية: 60 بالمائة من عرائض المواطنين تم التكفل بها من قبل الإدارة في سنة 2022 -

توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة برنسا لاتينا الكوبية -

كورونا: 11 إصابة جديدة مع عدم تسجيل أي وفاة -

أمن غذائي: منتدى دافوس يصنف الجزائر من بين البلدان الرائدة في العالم -

صناعة صيدلانية : تقليص فاتورة الاستيراد بنسبة 40 بالمائة في 2022 -

عرقاب: خطة عمل لمواصلة برنامج الربط الكهربائي والتوزيع العمومي للغاز في 2023 -

مشاركة تلاميذ السنة الخامسة في امتحان تقييم المكتسبات للانتقال للمتوسط إلزامية -

المؤسسات العمومية الاقتصادية: ارتفاع الانتاج بأكثر من 13 بالمائة في 2022 -

لقاء الحكومة-الولاة يرسخ للعمل المنسجم والتنسيق بين السلطات المركزية والمحلية -

مؤسسات ناشئة : احصاء اكثر من 5000 مؤسسة -

الرئيس تبون يأمر الولاة بالإصغاء لانشغالات المواطنين واعتماد الحوار مع الهيئات التي تمثلهم -

وزارة الصحة تطمح لأن يكون القانون الأساسي لأعوان النظافة الاستشفائية جاهزا خلال الثلاثي الأول من 2023 -

شان (مدرب الكونغو) : سنلعب حظوظنا إلى أخر لحظة -

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار -

الرابطة الاولى لكرة القدم: الفاف ترخص للأندية بإجراء خمسة إستقدامات -