الرابطة الاولى لكرة القدم: الفاف ترخص للأندية بإجراء خمسة إستقدامات

و اوضح بيان الرابطة انه استنادا الى مراسلة تلقتها من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم امس الاربعاء 18 يناير:" يسمح لجميع الاندية المحترفة القيام بخمسة استقدامات خلال فترة الانتقالات الشتوية بدلا من ثلاثة مثل ما كان معمول به سابقا ".
وفي وقت سابق من يوم امس كانت الرابطة قد اصدرت بيانا يسمح فقط للفرق المشاركة في المنافستين القاريتين رابطة ابطال افريقيا و كاس الكونفدرالية (2022- 2023) بإجراء خمسة استقدامات, وهو القرار الذي كان يخص اندية شباب بلوزداد و شبيبة القبائل و اتحاد الجزائر قبل ان تقرر تعميمه على جميع اندية النخبة التي سيمكنها الاستفادة من هذا الاجراء في فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت يوم 2 يناير الجاري و تتواصل الى غاية 31 من نفس الشهر .