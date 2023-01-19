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الرابطة الاولى لكرة القدم: الفاف ترخص للأندية بإجراء خمسة إستقدامات

  أدرج يـوم : الخميس, 19 جانفي 2023 14:48     الفئـة : رياضــة
الرابطة الاولى لكرة القدم: الفاف ترخص للأندية بإجراء خمسة إستقدامات

الجزائر- قرر المكتب الفديرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, رفع عدد الإجازات التي يمكن لأندية الرابطة المحترفة الاولى ال16 القيام بها خلال فترة الانتقالات الشتوية الى خمسة بدلا من ثلاثة , حسب ما افاد به بيان الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الخميس عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت .

و اوضح بيان الرابطة انه استنادا الى مراسلة تلقتها من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم امس الاربعاء 18 يناير:" يسمح لجميع الاندية المحترفة القيام بخمسة استقدامات خلال فترة الانتقالات الشتوية بدلا من  ثلاثة مثل ما كان معمول به سابقا ".

وفي وقت سابق من يوم امس  كانت الرابطة قد اصدرت بيانا يسمح فقط للفرق المشاركة في المنافستين القاريتين رابطة ابطال افريقيا و كاس الكونفدرالية (2022- 2023) بإجراء خمسة استقدامات, وهو القرار الذي كان يخص اندية شباب بلوزداد و شبيبة القبائل و اتحاد الجزائر قبل ان تقرر تعميمه على جميع اندية النخبة التي سيمكنها الاستفادة من هذا الاجراء في فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت يوم 2 يناير الجاري و تتواصل الى غاية 31 من نفس الشهر .

آخر تعديل على الخميس, 19 جانفي 2023 15:37
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الرابطة الاولى لكرة القدم: الفاف ترخص للأندية بإجراء خمسة إستقدامات
  أدرج يـوم : الخميس, 19 جانفي 2023 14:48     الفئـة : رياضــة   شارك

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