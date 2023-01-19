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كأس افريقيا للأمم -2023 (أقل من 17 سنة): الكونغو آخر متأهل لموعد الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 19 جانفي 2023 14:06     الفئـة : رياضــة

ياوندي - حجز منتخب الكونغو تأشيرته لنهائيات كأس إفريقيا للأمم (كان) لأقل من 17 سنة المقررة بالجزائر بعد فوزه في مباراته الأخيرة لمنطقة (يونيفاك) أمام جمهورية إفريقيا الوسطى (3-0) يوم أمس الاربعاء بلامبي (الكاميرون).

و تعتبر التشكيلة الكاميرونية التي يشرف على تدريبها فابريزيو سيزانا ,المنتخب الثاني عشر و الأخير الذي ضمن تأهله لدورة  الجزائر المقررة في الفترة الممتدة من 29 ابريل الي 19 مايو 2023.

و كان "الشياطين الحمر" قد انهزموا في خرجتهم الأولى يوم الأحد 15 يناير, أمام "الأسود الغير  المروضة" الكاميرونية بنتيجة هدفين لصفر.

و كان لزاما على المنتخب الكونغولي تحقيق الفوز أو التعادل على الأقل, لمرافقة الكاميرون للمرحلة النهائية, بعد فوز هذا الأخير على إفريقيا الوسطى (4-0و الكونغو (2-0), وهو ما تحقق له امس الاربعاء و يلتحق منتخب الكونغو بالمنتخبات الإحدى عشرة المتأهلة للحدث القاري و هي:

الجزائر (البلد المنظم), المغرب, نيجيريا, بوركينا فاسو, السنغال, مالي, الصومال, جنوب إفريقيا, جنوب السودان, زامبيا و الكاميرون.

للتذكير, يعتبر الكاميرون حامل اللقب بعد تتويجه بنسخة-2019 بتنزانيا.

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كأس افريقيا للأمم -2023 (أقل من 17 سنة): الكونغو آخر متأهل لموعد الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 19 جانفي 2023 14:06     الفئـة : رياضــة   شارك

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