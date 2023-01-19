كأس افريقيا للأمم -2023 (أقل من 17 سنة): الكونغو آخر متأهل لموعد الجزائر

و تعتبر التشكيلة الكاميرونية التي يشرف على تدريبها فابريزيو سيزانا ,المنتخب الثاني عشر و الأخير الذي ضمن تأهله لدورة الجزائر المقررة في الفترة الممتدة من 29 ابريل الي 19 مايو 2023.
و كان "الشياطين الحمر" قد انهزموا في خرجتهم الأولى يوم الأحد 15 يناير, أمام "الأسود الغير المروضة" الكاميرونية بنتيجة هدفين لصفر.
و كان لزاما على المنتخب الكونغولي تحقيق الفوز أو التعادل على الأقل, لمرافقة الكاميرون للمرحلة النهائية, بعد فوز هذا الأخير على إفريقيا الوسطى (4-0و الكونغو (2-0), وهو ما تحقق له امس الاربعاء و يلتحق منتخب الكونغو بالمنتخبات الإحدى عشرة المتأهلة للحدث القاري و هي:
الجزائر (البلد المنظم), المغرب, نيجيريا, بوركينا فاسو, السنغال, مالي, الصومال, جنوب إفريقيا, جنوب السودان, زامبيا و الكاميرون.
للتذكير, يعتبر الكاميرون حامل اللقب بعد تتويجه بنسخة-2019 بتنزانيا.