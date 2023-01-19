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بطولة إفريقيا للمحليين-2022: الكونغو-النيجر: الكونغوليون يلعبون مصيرهم والنيجريون للدخول بقوة

  أدرج يـوم : الخميس, 19 جانفي 2023 12:17     الفئـة : رياضــة

وهران - يلعب منتخب الكونغو غدا الجمعة مصيره في البطولة الإفريقية للأمم لكرة القدم للاعبين المحليين (شان-2022) التي تقام بالجزائر, عندما يواجه نظيره النيجري بملعب 'ميلود هدفي' بوهران (سا 00ر20) لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

وأضحى الفوز الخيار الوحيد أمام الكونغوليين للتمسك ببصيص من الأمل للمرور إلى ربع النهائي بعد خسارتهم مباراتهم الأولى أمام الكاميرون بهدف نظيف. ويعلم زملاء الحارس ندزيلا بافال جيدا بأن الفوز أمام النيجر قد لا يكفي أيضا للتأهل، لأنهم بحاجة إلى تسجيل عدد معتبر من الأهداف وانتظار نتيجة المباراة الأخيرة لذات الفوج بين الكاميرون والنيجر.

هذا الأمر يدفع أشبال المدرب جون إيلي نغويا أوبكاس للرهان على انتصار عريض لتعزيز حظوظهم في سباق المرور إلى الدور المقبل في صورة ما إذا تمكنت النيجر من ترويض 'أسود' الكاميرون في اللقاء الأخير.

لكن المهمة لن تكون سهلة، سيما وأن الطاقم الفني للكونغو، المشارك في البطولة للمرة الرابعة، قد يدخل المباراة منقوصا من بعض اللاعبين الأساسيين، وبالأخص على مستوى خط الدفاع الذي فقد لاعبي المحور في المباراة السابقة بعد تعرضهما إلى الإصابة.

وقد يكون هذا العامل لصالح المنافس النيجري، تماما مثلما كان الحال عليه في اللقاء السابق ضد الكاميرون.

وفضلا عن ذلك، فإن لاعبي النيجر سيكونون أكثر استعدادا من الناحية البدنية, لأن الأمر يتعلق بخرجتهم الأولى في المنافسة بعدما التحقوا بوهران أمس الأربعاء.

ويطمح منتخب النيجر، المشارك للمرة الرابعة في المسابقة، إلى التألق وتحقيق أفضل مشوار له، مثلما أكد عليه مدربه عند وصوله إلى الجزائر، رغم النتائج المتواضعة التي سجلها خلال مبارياته التحضيرية، وآخرها خسارته أمام موريتانيا بثنائية, الجمعة الفارطة بمدينة طبرقة التونسية حيث أجرى تربصه التحضيري تأهبا لهذه النسخة السابعة من البطولة.

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بطولة إفريقيا للمحليين-2022: الكونغو-النيجر: الكونغوليون يلعبون مصيرهم والنيجريون للدخول بقوة
  أدرج يـوم : الخميس, 19 جانفي 2023 12:17     الفئـة : رياضــة   شارك

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