بطولة إفريقيا للمحليين-2022: برنامج مقابلات يوم الجمعة  

-- الجمعة 20 يناير / ملعب ميلود هدفي (وهران):
-- المجموعة الرابعة (الجولة الثانية):
أنغولا - موريتانيا (00ر17)
مالي (معفاة)
-- المجموعة الخامسة (الجولة الثانية):
الكونغو - النيجر (00ر20)
الكامرون (معفى).
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - برنامج مقابلات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة والخامسة المقررة يوم غد الجمعة 20 يناير 2023 بملعب "ميلود هدفي" بوهران، لحساب بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2022 (المؤجلة إلى 2023).
-- الجمعة 20 يناير / ملعب ميلود هدفي (وهران):
-- المجموعة الرابعة (الجولة الثانية):
أنغولا - موريتانيا (00ر17)
مالي (معفاة)
-- المجموعة الخامسة (الجولة الثانية):
الكونغو - النيجر (00ر20)
الكامرون (معفى).