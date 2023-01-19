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بطولة إفريقيا للمحليين-2022: برنامج مقابلات يوم الجمعة  

  أدرج يـوم : الخميس, 19 جانفي 2023 11:01     الفئـة : رياضــة

الجزائر - برنامج مقابلات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة والخامسة المقررة يوم غد الجمعة 20 يناير 2023 بملعب "ميلود هدفي" بوهران، لحساب بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2022 (المؤجلة إلى 2023).

-- الجمعة 20 يناير / ملعب ميلود هدفي (وهران):

 

     -- المجموعة الرابعة (الجولة الثانية):

 

أنغولا - موريتانيا    (00ر17)

  مالي (معفاة)

 

      -- المجموعة الخامسة (الجولة الثانية):

 

الكونغو - النيجر  (00ر20)

  الكامرون (معفى).

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة إفريقيا للمحليين-2022: برنامج مقابلات يوم الجمعة  
  أدرج يـوم : الخميس, 19 جانفي 2023 11:01     الفئـة : رياضــة   شارك

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