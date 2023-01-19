بطولة إفريقيا للمحليين 2022 /المجموعة الثانية: أوغندا تخطف الصدارة من السنغال

قسنطينة - خطف منتخب أوغندا الصدارة من منتخب السنغال بفوز مفاجئ و حرمه من تحقيق تأهل مبكر إلى الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا للمحليين-2022 بعد تحقيقه لفوز مستحق بنتيجة (0-1) في مباراة لعبت سهرة اليوم الأربعاء بملعب "19 ماي 1956" بعنابة لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثانية لهذه المنافسة القارية التي تحتضنها الجزائر من 13 يناير الى 4 فبراير.

و قد تمكن الفريق الأوغندي من الظهور بمستوى جيد و أن يقف بالند لمنتخب السنغال الذي كان المرشح الأول للتأهل إلى الدور المقبل إذ استطاع أشبال المدرب ميلوتين سريدوجيفيتش خلط أوراق هذه المجموعة و إعادة بعث حظوظ كل فرقها في التأهل مما سيجعل جولتها الثالثة مثيرة و مفتوحة على كل الاحتمالات و الحسابات.

و عوض المنتخب الأوغندي خلال هذه المباراة الفارق في المستوى بينه و بين منتخب أسود التيرنغا بانسجامه و تنظيمه حيث سير لاعبوه اللقاء بشكل منظم و لعبوا بكتلة منخفضة و بذكاء و اعتمدوا في ذلك على انتظار الخصم و المبادرة بالهجمات المعاكسة خاصة على الجهة اليسرى التي يأتي منها الخطر عن طريق اللاعب سيديبي.

و قد استهل الفريقان المباراة بقوة حيث شن منتخب السنغال في الدقيقة الرابعة هجمة على الجهة اليسرى و تمريرة عرضية صوب المهاجم شيخ ديوف (19 سنة) الذي حول الكرة برأسية نحو مرمى الخصم ارتطمت بالعارضة الأفقية رد عليها منتخب أوغاندا من طرف اللاعب ماطو أوقفها الحارس السنيغالي.

بعدها، أتيحت فرصتان لأسود التيرانغا (السنيغال) كانتا بمثابة منعرج اللقاء حيث أعطى الحكم التونسي محرز مالكي خطأ لصالحهم في منطقة العمليات بعد تعمد حارس أوغندا لمس الكرة بيده من تمريرة زميله المدافع، كما صفر ضربة جزاء كذلك للسنغال بعد ثلاث دقائق تألق الحارس الأوغندي في إبعادهما عن مرماه بامتياز.

إقرأ أيضا: بطولة إفريقيا للمحليين 2022: فوز أوغندا على السنغال بنتيجة 1 - 0

بعد ذلك، قلب المنتخب الأوغندي الطاولة على نظيره السنغالي عقب تضييع هذاالاخير لضربة جزاء وذلك بهدف عكس مجريات المباراة في هجمة من الناحية اليسرى و تمريرة عرضية وجدت اللاعب ميلتون كاريزا الذي خرج من خلف الدفاع و سدد كرة أسكنها في الشباك بنيران صديقة.

و قد شهدت بداية الشوط الثاني تكافؤا في المستوى و الأداء و الفرص دون أن تأتي إحداها بالجديد إلى غاية الدقيقة 51 حين صفر حكم المباراة ركلة جزاء لصالح كاريزا الأوغندي الذي توغل و راوغ و أرغم مدافع السنغال ندياي على ارتكاب الخطأ لكن الحكم تراجع عن قراره و ألغى ضربة الجزاء بعد عودته لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) الذي عاد إليه مرة أخرى من أجل تصحيح قراره و إخراج البطاقة الحمراء عوض الصفراء ضد اللاعب السنغالي ليباس نغوم بسبب تدخله الخشن على أحد لاعبي أوغندا.

و رغم برودة الطقس و تساقط الأمطار بغزارة إلا أن الجمهور تفاعل بشكل رائع مع المباراة التي حضرت فيها الندية و الحماس و غابت عنها الأهداف في الشوط الثاني الذي صمد فيه منتخب أوغندا ضد السنغال بعد أن تراجع مستوى هذا الأخير نسبيا و لم يعد يلعب تحت ضغط النتيجة بسبب غياب الحلول و إغلاق المنافذ من جانب أوغندا.

للإشارة، فإن المباراة الثانية لهذه الجولة لم تخلو كذلك من البطاقات الصفراء التي أشهر منها الحكم التونسي اثنتان للاعبي أوغندا و واحدة للاعب من منتخب السنغال كما تميز أيضا هذا اللقاء باستنفاذ المدربين لكل الخيارات و إجراء جل التغييرات كانت كلها في الشوط الثاني.

الوضعية بعد إجراء الجولة الثانية

الجزائر - وضعية المجموعة الثانية للبطولة الإفريقية للأمم لكرة القدم, للاعبين المحليين (شان-2022), بعد إجراء مقابلتي الجولة الثانية اليوم الأربعاء, بملعب 19 ماي 1956 بعنابة :

جمهورية الكونغو الديمقراطية - كوت ديفوار 0 - 0

السنغال - أوغندا 0 - 1

الترتيب ن ل الفارق

أوغندا 4 2 +1 السنغال 3 2 0

2- الكونغو الديمقراطية 2 2 0

كوت ديفوار 1 2 -1

مباريات لعبت :

الجولة الاولى (السبت 14 يناير 2023) :

أوغندا - الكونغو الديمقراطية 0 - 0

كوت ديفوار - السنغال 0 - 1

الجولة الثالثة:

الأحد 22 يناير 2023:

سا 00ر20: السنغال - ج.الكونغو الديمقراطية (عنابة)

سا 00ر20: أوغندا - كوت ديفوار (نيلسون مانديلا-براقي)

ملاحظة : يتأهل صاحبا المركزين الأولين إلى الدور ربع النهائي.