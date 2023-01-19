بطولة إفريقيا للمحليين 2022: فوز أوغندا على السنغال بنتيجة 1 - 0

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ميلتون ماليسا في الدقيقة (33).
وفي وقت سابق اليوم الاربعاء ولحساب نفس المجموعة, تعادل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام نظيره من كوت ديفوار (0-0) بنفس الملعب.
وعلى إثر هاتين النتيجتين, انفرد منتخب أوغندا بالمرتبة الاولى برصيد (4 نقاط), فيما يأتي منتخب السنغال في المرتبة الثانية بمجموع 3 نقاط أمام الكونغو الديمقراطية (نقطتين) وكوت ديفوار بنقاطة واحدة.
وفي الجولة الاولى, فاز منتخب السنغال على كوت ديفوار ب (1-0) يوم السبت, في وقت تعادل منتخبا أوغندا و جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة (0-0) في نفس اليوم.
وخلال الجولة الثالثة, المقررة يوم الأحد 22 يناير على (00ر20), تلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية بالسنغال بملعب 19 ماي 1956 بعنابة, في الوقت الذي ستكون فيه كوت ديفوار على موعد مع أوغندا في نفس اليوم والتوقيت بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي (الجزائر العاصمة).
يذكر أن الاول و الثاني في المجموعة الثانية سيتأهلان الى الدور ربع النهائي.
تصريحات
تصريحات استقتها (وأج) بعد نهاية المباراة بين منتخب السنغال للمحلين لكرة القدم أمام أوغندا (0-1) (المجموعة الخامسة) التي جرت سهرة اليوم الأربعاء بملعب 19 ماي 1956 بعنابة لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثانية من منافسة بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين (شان 2022) التي تحتضنها الجزائر بين 13 يناير إلى 4 فبراير.
-المدرب ميلوتين سريدو جيفيك (أوغندا)" منذ البداية كنا نتوقع مقابلة صعبة جدا، ركزنا جيدا على العوامل الحاسمة و التكتيك الذي يعتمد أساسا على التمركز جيدا على أرض الملعب ".
وأضاف: " نحن نلعب في مجموعة قوية، لقد سيرنا المباراة وفق خطة محكمة و كانت لحظات حاسمة خاصة عند ضربة الجزاء التي تصدى لها حارس المرمى ما عزز الثقة في الفريق أكثر للمضي قدما نحو تجسيد نتيجة إيجابية'' .
كما شكر المدرب ميلوتين اللاعبين الذين قدموا مردودا رائعا حيث تمركزوا جيدا على أرضية الميدان و تحكموا جيدا في غلق الزوايا و القيام بتمريرات طويلة و استغلال الرواق الأيمن الذي أوصل فريقه للتسجيل في مرمى السنغال .
و قال أيضا: ''أشعر اليوم أنني صنعت التاريخ بالفوز على منتخب السنغال وسأركز على المباراة المقبلة ضد كوت ديفوار''.
-اللاعب الأوغندي كينات سيماكولا (رجل المقابلة):" أنا جد سعيد بالفوز الذي حققناه أمام السنغال و سنعمل جاهدين لتحقيق هدفنا و الانتصار مرة أخرى في المقابلة القادمة التي ستجمعنا بالمنتخب الإيفواري''.
-المدرب باب بونا ثياو (السنغال):" كانت مباراة صعبة و حاسمة، لم تعكس مستوانا الحقيقي، تمنيت أن تسيير الأمور جيدا و مع ذلك سنركز على المقابلة القادمة و سنجتهد أكثر للفوز بها من خلال البحث عن الحلول '' .
وأضاف في ذات السياق بأنه سيدرس جيدا التشكيلة التي سيقحمها في المباراة القادمة وفق الخطة التي يراها مناسبة بالغرض و ذلك بالنظر للقدرات و المهارات التي يملكها عناصر تشكيلته.
بطاقة فنية
عنابة - بطولة إفريقيا للمحليين-2022 لكرة القدم- الدور الأول- المجموعة الثانية- الجولة الثانية - ملعب 19 ماي 1956 عنابة السنغال- أوغندا (0-1) الشوط الأول (0-1).
التحكيم: محرز مالكي (تونس) و الحكمين المساعدين رودريغي ماني مبيل (الكاميرون) حبيب جوديكاييل عمار سانو (بوركينا فاسو)
الفرص:
السنغال : شيخ تيديان سيديبي (د 25) ضيع ضربة جزاء
الهدف:
أوغندا : ميلتون كاريسا (د 33)
البطاقات :
السنغال : ريموند ندور (د 80) مام ليباس نغوم (د 83) بطاقة حمراء
أوغندا : ليقاسون نافياني أليونزي (د 20) ابدول كريم واتمبالا (د78)
التشكيلتان :
-السنغال : باب مامادو سيو, أوسمان ديوف, مامادو سان, لمين كمارا, أوسمان معروف كان, شيخ ايبرا ديوف ,بابا أمادو ديالو, مليك مباي, شيخ تيديان سيديبي موسىو ندياي شيخو عمار.
-المدرب : باب بونا ثياو.
-أوغندا : أليونزي نافيان, ليغاسون جامس, بينز بيقيسا, كانت سيماكولا, روجي كسيم ,ماطو فرانك سيبوفو ميلتون كاريسا جوزيف يونغ مان مارفين فريد جيفت ديريك ندهيرو موس واسيوا ندهوندي جيوفري واسوا.
-المدرب : ميلوتين سريدو جيفيك.