Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس العالم 2022 : المكسيك و بولونيا يفترقان على نتيجة التعادل السلبي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 نوفمبر 2022 19:40     الفئـة : رياضــة

الدوحة - تعادل المنتخبان المكسيكي والبولوني بنتيجة (0-0)، يوم الثلاثاء بملعب "974" بالدوحة، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة، لنهائيات كأس العالم-2022 بقطر.

و في مباراته أولى عن نفس الجولة, جرت صباح اليوم الثلاثاء بملعب "لوسيل", فجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أطاح بالأرجنتين, احد المرشحين للتتويج باللقب, بنتيجة (2-1).

و على إثر هاتين النتيجتين, تتصدر السعودية ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط, وتأتي بولونيا والمكسيك في الصف الثاني معا بنقطة لكل منهما, اما الارجنتين فتتذيل الترتيب دون رصيد.

و لحساب الجولة الثانية, المقررة يوم السبت 26 نوفمبر, تلاقي بولونيا - السعودية, بملعب "المدينة التعليمية" على (00ر14), فيما تلتقي الارجنتين بالمكسيك بملعب "لوسيل" على (00ر20).

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 نوفمبر 2022 19:52
كلـمات مفتـاحيــة :
كأس العالم 2022 : المكسيك و بولونيا يفترقان على نتيجة التعادل السلبي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 نوفمبر 2022 19:40     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

22.11.22

قانون المالية 2023: الابقاء على دعم الاستثمار كمقاربة ميزانية جديدة

22.11.22

انعقاد أشغال الدورة السابعة للمشاورات السياسية بين الجزائر و الأرجنتين

22.11.22

كأس العالم 2022 : المكسيك و بولونيا يفترقان على نتيجة التعادل السلبي

22.11.22

أهم التعديلات التي أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2023

22.11.22

مشاريع المؤسسات الناشئة: تخصيص منحة لفائدة الأساتذة المؤطرين للطلبة

22.11.22

التوقيع على اتفاقية بين قطاعي التعليم العالي والثقافة لحماية الأفكار المبتكرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

22.11.21

سوناطراك تطلق مسابقة لتصميم شعار احترافي بمناسبة الذكرى ال 60 لتأسيسها

22.11.21

التعاون الأمني والشراكة الاقتصادية من أهم محاور العلاقات الجزائرية-الأمريكية

22.11.21

وفاة الوزير والدبلوماسي الأسبق جمال حوحو

22.11.21

طلبة يستفيدون من دورات تدريبية بالمهرجان الدولي الثقـافي للمنمنمات وفنون الزخرفة بتلمسان

22.11.21

هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية: مصالح الحماية تدعو إلى التحلي بالحيطة

22.11.21

المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون الخارجية تستقبل وفدا عن المجتمع المدني للجالية المقيمة…