كأس العالم 2022 : المكسيك و بولونيا يفترقان على نتيجة التعادل السلبي

الدوحة - تعادل المنتخبان المكسيكي والبولوني بنتيجة (0-0)، يوم الثلاثاء بملعب "974" بالدوحة، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة، لنهائيات كأس العالم-2022 بقطر.

و في مباراته أولى عن نفس الجولة, جرت صباح اليوم الثلاثاء بملعب "لوسيل", فجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أطاح بالأرجنتين, احد المرشحين للتتويج باللقب, بنتيجة (2-1).

و على إثر هاتين النتيجتين, تتصدر السعودية ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط, وتأتي بولونيا والمكسيك في الصف الثاني معا بنقطة لكل منهما, اما الارجنتين فتتذيل الترتيب دون رصيد.

و لحساب الجولة الثانية, المقررة يوم السبت 26 نوفمبر, تلاقي بولونيا - السعودية, بملعب "المدينة التعليمية" على (00ر14), فيما تلتقي الارجنتين بالمكسيك بملعب "لوسيل" على (00ر20).