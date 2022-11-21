بطولة فرنسا ما بين الأندية المفتوحة: جواد صيود يحطم الرقم القياسي الجزائري لسباق 100 على الصدر

موناكو - نجح السباح الجزائري جواد صيود في تحطيم الرقم القياسي الوطني لسباق 100 على الصدر، ضمن منافسات بطولة فرنسا ما بين الأندية المفتوحة بالحوض الصغير (25 متر)، التي جرت بإمارة موناكو والمؤهلة للبطولة العالمية ملبورن-2022.

و دخل صيود في المرتبة الثانية بتوقيت 59 ثا 83 ج, خلف الفرنسي جيريمي ديلبوا (59 ثا 27 ج) وقبل مايكل شروديرس من جزر آروبا (1 د 01 ثا 13 ج).

و تعد البطولة الفرنسية ما بين الأندية لمنطقة الجنوب (منافسة ليوم واحد) بموناكو ثاني انطلاقة رسمية لسباح نادي أولمبيك نيس الفرنسي, بعد مشاركته في البطولة الفرنسية الشتوية المفتوحة بالحوض الصغير, التي جرت بمدينة شارتر (3-6 نوفمبر).

و تمكن إبن مدينة قسنطينة خلالها من تحسين الرقم القياسي الجزائري لسباق 200 متر أربع سباحات (1 د 57 ثا 84 ج) الذي كان بحوزته (1 د 57 ثا 67 ج) منذ البطولة العربية بأبوظبي (أكتوبر 2021).

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كما حسن صيود الرقم القياسي الجزائري لتخصص 400 متر أربع سباحات بواقع 4 د 12 ثا 16 ج, حينما حل أولا في النهائي "ب", وكان الرقم السابق بحوزة صيود (4 د 12 ثا 73 ج) منذ البطولة العربية بأبوظبي (أكتوبر 2021).