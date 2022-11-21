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بطولة فرنسا ما بين الأندية المفتوحة: جواد صيود يحطم الرقم القياسي الجزائري لسباق 100 على الصدر

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 نوفمبر 2022 18:15     الفئـة : رياضــة
بطولة فرنسا ما بين الأندية المفتوحة: جواد صيود يحطم الرقم القياسي الجزائري لسباق 100 على الصدر صورة من الأرشيف

موناكو - نجح السباح الجزائري جواد صيود في تحطيم الرقم القياسي الوطني لسباق 100 على الصدر، ضمن منافسات بطولة فرنسا ما بين الأندية المفتوحة بالحوض الصغير (25 متر)، التي جرت بإمارة موناكو والمؤهلة للبطولة العالمية ملبورن-2022.

و دخل صيود في المرتبة الثانية بتوقيت 59 ثا 83 ج, خلف الفرنسي جيريمي ديلبوا (59 ثا 27 ج) وقبل مايكل شروديرس من جزر آروبا (1 د 01 ثا 13 ج).

و تعد البطولة الفرنسية ما بين الأندية لمنطقة الجنوب (منافسة ليوم واحد) بموناكو ثاني انطلاقة رسمية لسباح نادي أولمبيك نيس الفرنسي, بعد مشاركته في البطولة الفرنسية الشتوية المفتوحة بالحوض الصغير, التي جرت بمدينة شارتر (3-6 نوفمبر).

و تمكن إبن مدينة قسنطينة خلالها من تحسين الرقم القياسي الجزائري لسباق 200 متر أربع سباحات (1 د 57 ثا 84 ج) الذي كان بحوزته (1 د 57 ثا 67 ج) منذ البطولة العربية بأبوظبي (أكتوبر 2021).

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كما حسن صيود الرقم القياسي الجزائري لتخصص 400 متر أربع سباحات بواقع 4 د 12 ثا 16 ج, حينما حل أولا في النهائي "ب", وكان الرقم السابق بحوزة صيود (4 د 12 ثا 73 ج)  منذ البطولة العربية بأبوظبي (أكتوبر 2021).

للإشارة أن صيود (23 سنة) تمكن أيضا من تحطيم رقمين قياسيين وطنيين جديدين لسباقي 100 متر أربع سباحات و 200 متر على الصدر, خلال البطولة الفرنسية التي جرت بمدينة شارتر.

ففي سباق 100 متر أربع سباحات حطم سباح نادي مولودية الجزائر, الرقم القياسي الجزائري الذي كان بحوزته بتوقيت 54 ثا 13 ج, كما سجل زمن قدره 2 د 9 ثا 44 ج, في تخصص 200 متر على الصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 نوفمبر 2022 13:46
كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة فرنسا ما بين الأندية المفتوحة: جواد صيود يحطم الرقم القياسي الجزائري لسباق 100 على الصدر
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 نوفمبر 2022 18:15     الفئـة : رياضــة   شارك

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