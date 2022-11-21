كرة القدم / كأس العالم-2022 (تحكيم) بلجيكا-كندا: الجزائري قوراري ضمن غرفة حكام تقنية الفيديو المساعد

وسيكون الحكم الدولي الفنزويلي خوان ساتو في قيادة غرفة حكام تقنية الفيديو بمساعدة الكولمبي نيكولا غالو و الإيطالي ماسيميليانو ايراتي. أما في أرضية الميدان سيتولى الحكم الرئيسي الزامبي جاني سيكازوي إدارة المباراة.
كما تم تعيين الحكم المساعد الجزائري الآخر عبد الحق ايتشيعلي في غرفة حكام تقنية الفيديو المساعد (تسلل) لمباراة الأرجنتين - العربية السعودية, المبرمجة يوم غد الثلاثاء (00ر11 سا). في حين يدير الحكم الرئيسي السلوفيني سلافكو فينسيتش المقابلة فوق أرضية الميدان.
للإشارة, أن هيئة الفيفا اختارت ايضا الحكم الرئيسي الجزائري مصطفى غربال للمشاركة في أول مونديال ضمن مسيرته التحكيمية.
للتذكير أن الجزائر كانت ممثلة في مونديال روسيا-2018 بصافرة الحكم الدولي السابق مهدي عبيد شارف.