كأس العالم 2022: بيع نحو 3 ملايين تذكرة

و قال متحدث باسم الفيفا إنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم الافتتاح أمس الأحد وتصدرت قائمة الدول الأكثر إقبالا على شراء التذاكر قطر الدولة المستضيفة والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا والإمارات والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل.

و في وقت سابق اكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليار دولار.

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