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كأس العالم 2022: بيع نحو 3 ملايين تذكرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 نوفمبر 2022 16:43     الفئـة : رياضــة
كأس العالم 2022: بيع نحو 3 ملايين تذكرة

الدوحة- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن بيع ما يقرب من ثلاثة ملايين تذكرة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

و قال متحدث باسم الفيفا إنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم الافتتاح أمس الأحد وتصدرت قائمة الدول الأكثر إقبالا على شراء التذاكر قطر الدولة المستضيفة والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا والإمارات والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل.

و في وقت سابق اكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليار دولار.

 

اقرأ أيضا :    كأس العالم-2022 : الإكوادور تفوز على قطر (2-0) في المباراة الافتتاحية

 

آخر تعديل على الإثنين, 21 نوفمبر 2022 19:00
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كأس العالم 2022: بيع نحو 3 ملايين تذكرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 نوفمبر 2022 16:43     الفئـة : رياضــة   شارك

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