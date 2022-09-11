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تنس / البطولة الإفريقية لأقل من 14 سنة: تتويج الجزائرية ماريا باداش باللقب القاري للمرة الثالثة تواليا

  أدرج يـوم : الأحد, 11 سبتمبر 2022 18:42     الفئـة : رياضــة
تنس / البطولة الإفريقية لأقل من 14 سنة: تتويج الجزائرية ماريا باداش باللقب القاري للمرة الثالثة تواليا

لومي (الطوغو) -احتفظت لاعبة التنس الجزائرية ماريا باداش, بلقب البطولة الافريقية لاقل من14 سنة, عقب فوزها في اللقاء النهائي بالعاصمة لومي (الطوغو), على التونسية تسنيم اسماعيل لشوطين لصفر 2-0 (6-2 و6-4).

ويعد هذا التتويج الثالث على التوالي لممثلة الجزائر, بعد الطبعتين السابقتين المنظمتين تواليا, بتونس (2021) وكان عمرها 13 سنة آنذاك ومصر (2022).

كما تحصلت اللاعبة الجزائرية بمعية زميلتها النيجيرية ياكوبو أوهينيني, على الميدالية الفضية في نهائي جدول الزوجي, عقب خسارتهما, أمس السبت, في اللقاء النهائي أمام الزوجي التونسي: لميس حوس و تسنيم اسماعيل (2-1).

وانهزمت باداش و ياكوبو في الشوط الأول (4-6), قبل الفوز في الثاني (6-2). لكن في الشوط الفاصل الطويل, خسر الثنائي الجزائري-النيجيري بواقع (4-10).

وخاضت ماريا باداش المنافسة بالأراضي الطوغولية تحت تأطير المدرب فريد غولي.

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تنس / البطولة الإفريقية لأقل من 14 سنة: تتويج الجزائرية ماريا باداش باللقب القاري للمرة الثالثة تواليا
  أدرج يـوم : الأحد, 11 سبتمبر 2022 18:42     الفئـة : رياضــة   شارك

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