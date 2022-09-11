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البطولة العربية للألعاب المائية-2022: الجزائر تحتل الصف الثاني في ختام المنافسة العربية

  أدرج يـوم : الأحد, 11 سبتمبر 2022 18:27     الفئـة : رياضــة
البطولة العربية للألعاب المائية-2022: الجزائر تحتل الصف الثاني في ختام المنافسة العربية

الجزائر - احتلت الجزائر المركز الثاني في ختام البطولة العربية للألعاب المائية للشباب (12-13 سنة /14-15 سنة /16-18 سنة), التي جرت بالقاهرة (مصر) بين 7 و 10 سبتمبر, برصيد 74 ميدالية من بينها تسع ذهبيات, خلف مصر التي توجت بلقب المنافسة.

وتوج المنتخب المصري باللقب العربي إثر سيطرته على أغلب سباقات السباحة, حيث نال الصف الأول في الترتيب العام للميداليات المختلط (ذكور إناث), بمجموع 194 ميدالية, رصعتها 106 ذهبية, ناهيك عن 58 فضية و 30 برونزية. ليتفوق بفارق شاسع للغاية على المنتخب الجزائري الذي حل ثانيا عقب حصده إجمالي 74 ميدالية: 9 ذهبيات, 33 فضية و 32 برونزية. في حين جاءت تونس في الصف الثالث برصيد 48 ميدالية (7 ذهبيات, 19 فضة و 22 برونزية).

وكانت هذه الطبعة الأولى للبطولة العربية للألعاب المائية للشباب قد ضمت ثلاثة تخصصات: سباحة, كرة الماء, والغطس, حيث سجلت الجزائر الحضور في تخصصي السباحة وكرة الماء التي تحصل فيها المنتخب الجزائري (لأقل من 16 سنة) على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

للإشارة أن الجزائر شاركت في هذا الموعد العربي ببلاد "الفراعنة" بمجموع 38 رياضيا في تخصص السباحة بهدف التواجد في إحدى مراتب منصة التتويج, بالإضافة إلى مشاركة مشرفة لفريق كرة الماء, وفق ما كشفت عنه المديرية الفنية للاتحادية الجزائرية للسباحة.

وقد أشرف على فريق السباحة طاقم فني وطني متكون من علي معنصري, رضا يادي, منير بن منصور و صلاح الدين شيباراكة, بينما وقف على حظوظ منتخب كرة الماء, المدرب الوطني ياسين بن قارة.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة العربية للألعاب المائية-2022: الجزائر تحتل الصف الثاني في ختام المنافسة العربية
  أدرج يـوم : الأحد, 11 سبتمبر 2022 18:27     الفئـة : رياضــة   شارك

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