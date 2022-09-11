كاراتي (بطولة شمال إفريقيا): المنتخب الوطني الجزائري يحصد 46 ميدالية منها 14 ذهبية بعد يومين من المنافسة

الجزائر - حصد المنتخب الوطني الجزائري للكاراتي دو 46 ميدالية منها 14 ذهبية, خلال منافسات بعد يومين من التنافس في بطولة شمال إفريقيا لفئات الأشبال, الأواسط و الأكابر (ذكور و إناث) كاتا و كوميتي التي تختتم اليوم الأحد بتونس.

وكانت حصيلة النخبة الوطنية في اليوم الثاني أمس السبت: 32 ميدالية (9 ذهبية , 6 فضية و 17 برونزية ), بعدما افتتحت المنافسة في اليوم الأول بنيل 14 ميدالية (5 ذهبية , 2 فضية و 7 برونزية).

و يشارك المنتخب الوطني بمجموع 78 مصارعا, إلى ممثلين عن مصر, موريتانيا, ليبيا وتونس وما مجموعه 323 رياضيا.

وستكون هذه المنافسة المنضوية تحت لواء اتحاد الفيدراليات الأفارقة محطة إعدادية لبلدان شمال إفريقيا: تونس (البلد المنظم),الجزائر, مصر, ليبيا و موريتانيا, تحسبا للاستحقاقات الدولية المقبلة, من بينها مونديال الشباب المبرمج في تركيا.

ميداليات الرياضيين الجزائريين في اليوم الاول (الجمعة):

ذهبيات: قيشو علاء الدين, غضبان هبة الله, زياد يوسف,

فريق الجماعي كاتا (أواسط)

فريق جماعي كاتا (وسطيات)

فضيات : هاشمي خديجة, عبد السلام هشام,

برونزيات: قارة نور اليقين, درنوني صلاح دين, بن لطرش بدر الدين, هابطة أماني, سامر لينا, غوري عبدالرزاق, ريان بولعراس.