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كرة القدم/ الرابطة الأولى: إطلاق فرع نسوي في كل نادي محترف ابتداء من الموسم 2022-2023

  أدرج يـوم : الأحد, 11 سبتمبر 2022 09:10     الفئـة : رياضــة
كرة القدم/ الرابطة الأولى: إطلاق فرع نسوي في كل نادي محترف ابتداء من الموسم 2022-2023

الجزائر - قرر المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم , اطلاق فرع نسوي على مستوى كل نادي من الرابطة الأولى المحترفة , مع إعداد اتفاقية قابلة للتجديد بين الفرع المذكور والنادي, حسبما أعلنته الهيئة الفيدرالية في بيان نشرته اليوم السبت في موقعها الرسمي.

ويطبق  هذا القرار, -المتخذ خلال الاجتماع الشهري للمكتب الفيدرالي المنعقد يوم الخميس بوهران- بصفة اختيارية , ابتداء من موسم 2022/ 2023 ويصبح الزامي في الموسم الذي بعده , أي في  2023/ 2024 , طبقا للقوانين ومتطلبات دفتر شروط  الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم , كما اكد نفس المصدر.

وخلال نفس الاجتماع الذي جرى برئاسة المسؤول الاول للفاف, جهيد زفزاف, قر ر المكتب الفيدرالي ايضا الابقاء على نظام التكفل بأكاديميات الفاف , مع تسخير وسائل اضافية لفائدة المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة, لتمكينه من التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة ومنها على وجه الخصوص نهائيات كاس افريقيا للامم للفئة التي ستقام في ابريل - 2023 بالجزائر.

من جهة اخرى,  اتخذ  المكتب الفيدرالي اجراءات بخصوص , توقف اشغال المركز الفني الجهوي لكرة القدم بتلمسان , وكلف الامين العام للفاف بتسويتها , طبقا للقوانين .

    كما كلف المكتب الفيدرالي , رؤساء لجان المالية والمنشآت للفاف إفاده بالإجراءات القانونية المعمول بها في منح الصفقات, طبقا للقوانين الجاري العمل بها في المجال (الشفافية وسهولة تقديم الطلبات).

وبخصوص موضوع التحكيم, صادق المكتب الفيديرالي على قائمة الحكام الدوليين, قدمها نائب رئيس هذا السلك , جمال حيمودي والمدير التقني الوطني للتحكيم , رشيد مجيبة والتي ارسلت الى الاتحادية الدولية لكرة القدم للتمحيص والمصادقة عليها.

اخيرا , صادق  المكتب الفيدرالي على الهيكلة النهائية للجنة التنظيم المحلية للبطولة الافريقية للامم المقبلة- 2022 بالجزائر وهذا من اجل إرسالها للهيئة الافريقية للعبة .

آخر تعديل على الأحد, 11 سبتمبر 2022 09:16
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كرة القدم/ الرابطة الأولى: إطلاق فرع نسوي في كل نادي محترف ابتداء من الموسم 2022-2023
  أدرج يـوم : الأحد, 11 سبتمبر 2022 09:10     الفئـة : رياضــة   شارك

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