كرة القدم/كأس العرب لاقل من 17 سنة: جمال بلماضي يهنئ المنتخب الجزائري للناشئين على تتويجه باللقب العربي

الجزائر - هنأ مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي التشكيلة الوطنية لأقل من 17 سنة عقب تتويجها باللقب العربي على حساب المغرب (4-2 ض ج/ -1 الوقت القانوني) في المباراة النهائية التى احتضنها ملعب سيق يوم الخميس .

وجاء في برقية التهنئة التى نشرتها اليوم السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي" بعد اقل من عام على تتويج الأكابر بكاس العرب فيفا 2021 هاهم الناشئون يكررون نفس الانجاز بعد مشوار مميز و نهائي فريد من نوعه"

و أضاف مدرب الخضر" اغتنم هذه الفرصة لأرسل أحر التهاني إلى جميع أعضاء المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على هذا الإنجاز الرائع، أحيي اللاعبين أولاً الذين قاتلوا مثل المحاربين ، الجهاز الفني على رأسه المدرب أرزقي رماني على العمل الرائع الذي أنجزه على مدار السنوات الثلاث الماضية و كل الطواقم المختلفة لان الإنتصار جميل وجماعي."

و واصل بلماضي في برقية التهنئة: "على الرغم من الصعوبات الكبيرة و المباريات الصعبة، عرف اللاعبون كيف يتجاوزون المنافسين لتحقيق هدفهم وإسعاد الشعب الجزائري ." مشيرا الي انه "لم أنس اليوم الذي حضرت فيه افتتاح أكاديمية سيدي بلعباس ، في ذلك اليوم رأيت شبابها الذين حلموا بشيء واحد فقط: أن يصبحوا لاعبين كبار وأن يرتدون قميص المنتخب الوطني الجزائر."

و ختم قائلا : "آمل ألا يتوقفوا عند هذا الحد ، لأن الرحلة ما زالت طويلة ومحفوفة بالمخاطر من أجل تحقيق أهداف أخرى. أتمنى أن يستمروا في العمل ويتجاوزا كل الصعوبات لتحقيق النجاح .ألف مبروك للجميع وإن شاء الله لمزيد من النجاحات ".

يذكر ان الموعد الرسمي المقبل للفريق الوطني لأقل من 17 سنة سيكون في شهر ابريل 2023 بمناسبة نهائيات كاس إفريقيا للأمم التى تستضيفها الجزائر.