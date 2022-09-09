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كأس العرب لأقل من 17 سنة : الاتحاد العربي يهنئ الجزائر على نجاح النسخة الرابعة من المنافسة

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 سبتمبر 2022 20:11     الفئـة : رياضــة
كأس العرب لأقل من 17 سنة : الاتحاد العربي يهنئ الجزائر على نجاح النسخة الرابعة من المنافسة

جدة (العربية السعودية) - هنأ الاتحاد العربي لكرة القدم الجزائر على تنظيمها "الناجح" للنسخة الرابعة من كأس العرب للناشئين تحت 17 عاماً،  التي أسدل الستار عليها مساء الخميس بتتويج المنتخب الجزائري بلقبها على حساب نظيره المغربي بالضربات الترجيحية 4-2 (الوقت القانوني 1-1) في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب سيق.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم على "تويتر" تغريدة هنأ فيها الجزائر والاتحادية الجزائرية لكرة القدم على نجاح تنظيم النسخة الرابعة من كأس العرب لأقل من 17 سنة ، وجاء فيها: "كأس العرب للناشئين.. شكراً للاتحاد الجزائري لكرة القدم على الاستضافة الناجحة".

واستضافت الجزائر  كأس العرب لاقل من 17 سنة  في الفترة الممتدة من 23 أغسطس إلى 8 سبتمبر بملعبي سيق ومستغانم ، بمشاركة 16 منتخبا عربيا مقسما على أربع مجموعات.

وكان الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، رجاء الله السلمي، قد هنأ الجزائر والاتحادية الجزائرية، بصفة شخصية، على الجهود التي بذلت في سبيل إنجاح  النسخة الرابعة من كأس العرب ، وقال السلمي في تصريحات صحفية : "أشكر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على كل ما قدم لهذه البطولة وعلى نجاحها.

شكراً لكل المنتخبات العربية المشاركة في هذه البطولة على تميزها".

للإشارة أن الطبعة الرابعة لكأس العرب للناشئين (أقل من 17 سنة) لكرة القدم عرفت مشاركة 16 منتخبا عربيا, تحت إشراف الاتحاد العربي بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وتعد هذه المنافسة, ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم خلال سنة 2022, بعد كأس العرب داخل القاعة و كأس العرب لأقل من 20 سنة التي جرت بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 20 يوليو الماضي إلى 6 أغسطس.

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كأس العرب لأقل من 17 سنة : الاتحاد العربي يهنئ الجزائر على نجاح النسخة الرابعة من المنافسة
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 سبتمبر 2022 20:11     الفئـة : رياضــة   شارك

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