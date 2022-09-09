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الرابطة الأولى لكرة القدم : الوفاق السطايفي يرتقي و وضيعة مولودية الجزائر تتأزم

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 سبتمبر 2022 20:03     الفئـة : رياضــة
الرابطة الأولى لكرة القدم : الوفاق السطايفي يرتقي و وضيعة مولودية الجزائر تتأزم

الجزائر- حقق وفاق سطيف بداية موسم موفقة بفوزه خارج الديار على نجم مقرة (1-0) ليرتقي إلى وصافة الترتيب, عكس مولودية الجزائر التي أخفقت في تحقيق الاستفاقة المرجوة عقب تعثرها الجديد أمام أمل الأربعاء (0-0), اليوم الجمعة, لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و نجح الوفاق السطايفي في العودة من سفريته القصيرة إلى منطقة "الحضنة" بثلاث نقاط مهمة تدفع به إلى مركز الوصافة (7 ن) ولو مؤقتا, إثر تغلبه على مضيفه نجم مقرة بهدف وحيد (1-0), جاء بأقدام النيجيري قودوين تشيكا (د 45+3). وبهذا حصد أبناء "عين الفوارة" فوزهم الثاني تواليا من أصل ثلاث مباريات. عكس "النجم" الذي عجز لحد الآن عن تذوق طعم الانتصار, حيث يقبع في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.

وفي وقت كان ينتظر الكثيرون استفاقة مولودية الجزائر بملعب "اسماعيل مخلوف" بالأربعاء حينما تنقلت لمواجهة أمل المحلي, اكتفى أشبال المدرب البوسني, فاروق ازديبيديتش, بتعادل سلبي (0-0). وهي نتيجة مخيبة لآمال  الانصار الذين كانوا يمنّون النفس برؤية فريقهم المحبوب وهو يحقق الانتصارات مطلع هذا الموسم بالنظر إلى الاستقدامات النوعية التي أجرتها إدارة النادي خلال الفترة الصيفية.

و تحتل "المولودية" الصف العاشر بنقطتين هزيلتين, دون تحقيق أي فوز من أصل ثلاث جولات, وهي الوضعية التي تدعو إلى دق ناقوس الخطر داخل بين "العميد".

بالمقابل صعد فريق "الزرقا" إلى الصف السادس بمجموع أربع نقاط.

وفي الجنوب الغربي, انتهت المواجهة الساخنة بين الصاعدين الجديدين, لفائدة مولودية البيض بثنائية نظيفة (2-0) على حساب اتحاد خنشلة, أصحاب الأرض دخلوا مبكرا في أجواء المقابلة بهدف موساوي (د 4) من ركلة جزاء ليضيف غنام (د 77), الهدف الثاني ويضمن كامل الزاد للمحليين.

وبهذا يرتقي فريق مولودية البيض إلى المرتبة الرابعة برصيد 6 نقاط, محرزا بداية أكثر من جيدة بالنسبة لناد يلعب للمرة الأولى ضمن الكبار. وعلى عكس نقيض لم يتأقلم بعد فريق خنشلة مع معطيات المحترف الأول بدليل تذيلهم جدول الترتيب العام بدون رصيد.

وافتتحت هذه الجولة الثالثة يوم الثلاثاء الفارط بإجراء مقابلتين مقدمتين: اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل (1-0) و شباب بلوزداد - مولودية وهران (2-0).

وسطرت الرابطة هذه البرمجة من أجل السماح لفريقي أبناء "لعقيبة" و "الكناري" لخوض ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.

و ستتواصل البطولة الوطنية في جولتها الثالثة بإجراء بقية المباريات غدا السبت, التي تتضمن بعض المواجهات الساخنة على غرار استضافة شباب قسنطينة لفريق هلال شلغوم العيد, بنية تحقيق الفوز الثالث تواليا.

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الرابطة الأولى لكرة القدم : الوفاق السطايفي يرتقي و وضيعة مولودية الجزائر تتأزم
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 سبتمبر 2022 20:03     الفئـة : رياضــة   شارك

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