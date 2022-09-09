رابطة الابطال الإفريقية : شباب بلوزداد و شبيبة القبائل في مهمتين بالسيراليون والسنغال

الجزائر- يستهل ممثلا الجزائر في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم(2022- 2023), شباب بلوزداد و شبيبة القبائل,مغامرتهما الافريقية بالتنقل -على التوالي- الى كل من سيراليون و السنغال, بمناسبة اجراء مقابلات ذهاب الدور التمهيدي الاول من اغلى منافسة افريقية خاصة بالأندية المقررة نهاية الأسبوع الجاري .

وعليه, سيكون الموعد بالنسبة لفريق شباب بلوزداد المتوج بلقب البطولة الوطنية في المواسم الثلاثة الماضية, مع منافسه السيراليوني, اف.سي رانجرز في مواجهة مقررة يوم السبت 10 سبتمبر بداية من الساعة ال00ر17سا بملعب صمويل كايون ببانسيلفي.

وعلى الورق, تبدو حظوظ ممثل الجزائري كبيرة في تجاوز عقبة منافسه غير معروف على الساحة الإفريقية و فضلا على كون إرادة الفريق الجزائري تضع هذه المنافسة الافريقية كأهم هدف لها لهذا الموسم و زودت الكتيبة البلوزدادية بكل الاسلحة المتاحة من اجل الذهاب بعيدا في المنافسة.

و بهذا الخصوص اكّد المدرب التونسي لفريق شباب بلوزداد, نبيل الكوكي ان رفاق مختار بلخيثر عازمون على العودة بنتيجة جيدة من السفرية التي تقودهم الي سيراليون من اجل تحقيق بداية موفقة في المغامرة القارية.

واوضح التقني التونسي في تصريحات ادلى بها للصحافة الوطنية:"سنبذل قصارى جهودنا من اجل تحقيق نتيجة ايجابية في مقابلة الذهاب باعتبار ان بطاقة التأهل تلعب في المواجهة الاولى (...) اللاعبون عازمون على تجاوز عقبة الفريق المنافس "مشيرا" انه لم يعد هناك وجود لفريق صغير و آخر كبير في افريقيا ما يتعين علينا التعامل مع المنافس بالجدية اللازمة مستفيدين في ذلك من المقابلات الثلاثة التي لعبناها في البطولة الوطنية التي ستساعدنا على خوض المنافسة الافريقية بشكل جيد".

وفي حالة التأهل, سيواجه فريق شباب بلوزداد في الدور التمهيدي الثاني الفائز من المواجهة المزدوجة الاخرى بين فريق دوفو مونغوم من غينيا الاستوائية مع ا.سي دجوليبا من مالي .

من جهته, سيستهل ممثل الجزائر المنافسة الافريقية الابرز, يوم الاحد 11 سبتمبر الجاري, بمواجهة نادي كازامانس السنغالي بملعب لاديو بمدينة تياز بداية من الساعة ال00ر18سا .

ولا تبدو احوال فريق شبيبة القبائل مثالية لخوض غمار المنافسة الافريقية باعتبار ان بداية تشكيلة "الكناري" في البطولة الوطنية كانت كارثية و ادخلت الشك و الخوف في نفوس محبيها, باعتبار انها تتذيل الترتيب بثلاث هزائم في ثلاث مقابلات.

و قد عجلت الهزيمة الاخيرة التي مني بها الفريق القبائلي امام غريمه الدائم , اتحاد الجزائر ب(1-0) لحساب الجولة الثالثة بإقالة المدرب البلجيكي روجي ريغا من منصبه لسوء النتائج .

ومن شان هذه المستجدات ان تنعكس سلبا على فريق الشبيبة يوم الاحد خلال الاختبار الذي يجمعها بفريق كازامانس السنغالي, المتوج بالثنائية (كاس و بطولة السنغال في الموسم المنصرم).

و في انتظار تعيين مدرب جديد على راس العارضة الفنية للفريق الجزائري , سيتولى المدرب المساعد تسير الفريق في سفرية السنغال .

وفي حالة التاهل, سيتحدى فريق "الكناري" في الدور التمهيدي الثاني الفائز من المواجهة المزدوجة بين اسكو دو كارا الطوغولي و اف.سي نوادهيبو الموريتاني.

و تجدر الاشارة في الاخير انّ مقابلتي العودة للدور التمهيدي الاول مقررتين بالجزائر في الفترة ما بين 16 و 18 سبتمبر بالجزائر .

وفي كاس الكونفدرالية , اعفيت شبيبة الساورة و اتحاد الجزائر من المشاركة في الدور التمهيدي الاول, على ان يواجه فريق شبيبة الساورة في الدور التمهيد الثاني الفائز من المواجهة المزدوجة بين اف.سي ليسكر من ليبيريا و نادي غاناوا من كوت ديفوار , فيما سيتحدى فريق اتحاد الجزائر الفائز من المواجهة المزدوجة بين نادي اف.سي ميلو من غينيا و اف.سي اساك من الطوغو , علما انّ العودة ستقام ببشار و الجزائر العاصمة .