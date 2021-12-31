كأس أمم إفريقيا-2021: بن دبكة سيضيع تربص الدوحة إثر ثبوت إصابته بفيروس كورونا

الجزائر - سيُضيّع متوسط الميدان الدولي الجزائري لنادي الفتح (الدرجة الأولى السعودية)، سفيان بن دبكة، إثر ثبوت إصابته بفيروس كورونا، التربص التحضيري للمنتخب الوطني بالدوحة (قطر)، تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا-2021 بالكاميرون (9 يناير-6 فبراير).

وأعلن نادي الفتح السعودي اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على تويتر، ثبوت إيجابية تحاليل بن دبكة، وبالتالي دخوله العزل الصحي على غرار بقية زملائه المصابين.

وكان من المفروض أن يلتحق اللاعب السابق لنادي نصر حسين داي بتربص "الخضر" في الدوحة يوم الأحد، غداة لقاء فريقه داخل الديار يوم غد السبت ضد النصر، في إطار البطولة السعودية.

لكن على ضوء هذه المستجدات، سيُضيّع بن دبكة (29 سنة) غالبية التربص الإعدادي للمنتحب الوطني بقطر، الذي سيخوض مقابلتين وديتين : السبت أمام غامبيا، ثم يوم الأربعاء ضد غانا.

بالمقابل، سافر مدافعا "الأفناك"، محمد أمين توقاي و حسين بن عيادة، اليوم الجمعة الي الدوحة للالتحاق ببقية التشكيلة الوطنية، بعدما امضيا فترة العزل الصحي بالجزائر، إثر ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا، قبل أن يعيدا إجراء التحاليل أمس الخميس والتي جاءت سلبية.

من جانبه، يقضي الجناح يوسف بلايلي، فترة الحجر الصحي في الدوحة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا لكنه يتدرب على انفراد، وفق مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وفي هذا الصدد، صرح الناخب الوطني جمال بلماضي، أمس الخميس، خلال ندوته الصحفية، أن بلايلي -الذي يوجد دون فريق- سينضم إلى المجموعة الوطنية، يوم السبت أو الأحد.

وسيطير أبطال إفريقيا يوم الخميس المقبل إلى مدينة دوالا، للمشاركة في النسخة الـ33 من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

ويستهل المنتخب الجزائري المتواجد ضمن المجموعة الخامسة حملة الدفاع عن لقبه، يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 ، أمام سيراليون، بملعب "جابوما" بدوالا (00ر14سا ، بتوقيت الجزائر)، قبل تحدي منتخب غينيا الاستوائية، يوم الأحد 16 يناير بدوالا (00ر20 سا)، ثم كوت ديفوار، الخميس 20 يناير، في نفس الملعب (00ر17 سا).