كأس أمم إفريقيا 2021: أول اختبار ودي "للخضر" أمام غامبيا

الجزائر - سيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، المنقوص من خدمات عدد كبير من لاعبيه لأسباب مختلفة، نظيره الغامبي، في ظروف استثنائية، يوم غدالسبت نظيره في مقابلة ودية تحضيرية بملعب نادي قطر(الدوحة) على الساعة ال00ر17سا بتوقيت الجزائر،لحساب التحضيرات لكاس أمم إفريقيا 2021 المؤجلة إلى 2022 (الكاميرون من 9 يناير الى 6 فبراير).

و يسعى المنتخب الوطني اجتياز عقبة غامبيا والمنتخبين منقوصين من خدمات عدة لاعبين في صفوفهما، وأبرزهم بالنسبة للجزائر، القائد رياض محرز(مانشيستر سيتي/انجلترا) والمدافع عيسى ماندي (فيراليال/ اسبانيا)، والحارس الأول رايس وهاب مبلوحي (نادي الاتفاق السعودي) الذين لم يتم تسريحهم من قبل أنديتهم بعد القرار الأخير للاتحاد الدولي (فيفا) بعدم السماح اللاعبين الأفارقة الالتحاق بمنتخباتهم قبل تاريخ 3 يناير المقبل.

و بخصوص هذه المقابلة، أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي:" بالرغم من الصعوبة التي وجدتها كلتا التشكيلتين في تحديد التشكيلة، فانّ المنتخب الوطني الجزائري سيلعب يوم غد السبت الفاتح من يناير 2022 بملعب نادي قطر بالدوحة مقابلة ودية ضد منتخب غامبيا".

و في الندوة الصحفية التي نشطها أمس الخميس بمقر إقامة "الخضر" بالدوحة، كان الناخب الوطني جمال بلماضي قد تطرق احتمال إلغاء هذه المقابلة الودية الأولى أمام غامبيا،قبل أن يقرر الطرفان الجزائري و الغامبي إجراء هذه المقابلة".

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وأفاد بلماضي خلال ندوة صحفية بالدوحة، على هامش التربص الذي يجريه "الخضر" تحسبا للموعد القاري، قائلا "بالنظر الى كل الاشكاليات خاصة في ظل استحالة وضعتشكيلة بأقل عدد من اللاعبين في بنك الاحتياط، نفكر جديا في إلغاء اللقاء الودي أمام غامبيا. لدينا عدد محدود من اللاعبين بمستوى جاهزية قد لا يسمح لهم بخوض لقاءين وديين.

و عرفت التشكيلة امس الخميس التحاق كل من ياسين ابراهيمي (نادي الريان القطري) و بغداد بونجاح (نادي السد القطري) وحارس المرمى عبد الرحمان ميجادال(نادي بارادو)، الذي وجه له الناخب الوطني الدعوة من اجل تدعيم المنتخب في ظل غياب الحارسان امبولحي و زغبة الغير مسرحان من قبل نادييهما .

و من جهته سيهدف المنتخب الغامبي الذي سيسجل بدورة الكاميرون ، اول مشاركة له في نهائيات كاس امم افريقيا، الى احداث المفاجأة من خلال الاطاحة بحامل اللقب الافريقي، علما انّ آخر مواجهتين بين التشكيلتين كانت قد انتهت بنتيجة التعادل (1-0) و ذلك خلال تصفيات كاس امم افريقيا 2019 بمصر.

و ستدار، هذه المقابلة من قبل طاقم تحكيم قطري ، بقيادة الجكم الرئيسي عبد الهادي الرويالي بمساعدة مواطنيه الابو رشيد و سعود المعقلي بالإضافة الى الحكم الرابع سعودالادبح.وسيخوض "الخضر" لقاء وديا آخرا أمام غانا يوم الاربعاء بالدوحة، قبل التوجه الى دوالا يوم الخميس 6 يناير عبر طائرة خاصة.

و يستهل المنتخب الوطني المتواجد في المجموعة الخامسة، حملة الدفاع عن لقبه، يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، أمام سيراليون، بملعب -جابوما- بدوالا (00ر14، بتوقيت الجزائر)، ثم مع غينيا الاستوائية يوم الاحد 16 يناير على (00ر20) بدوالا، قبل التباري مع كوت ديفوار يوم الخميس 20 يناير2022 بنفس الملعب (00ر17).

اللقاءات العشرة الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة غامبيا وديا في الدوحة

اللقاءات العشرة الأخيرة للمنتخب الجزائري لكرة القدم قبل مواجهة نظيره الغامبي يوم السبت بالدوحة (سا 00ر17) في مباراة ودية و تحضيرية لكأس إفريقيا للأمم-2021 (المؤجلة لعام 2022) بالكاميرون (9 يناير - 6 فبراير):

16 نوفمبر 2021 بالبليدة (تصفيات مونديال-2022):

الجزائر - بوركينا فاسو 2-2

الهدفان: محرز -د 21)، فيغولي (د 67)

12 نوفمبر 2021 بالقاهرة (تصفيات مونديال-2022):

جيبوتي - الجزائر 0-4

الأهداف: بلايلي (د 29)، بن رحمة (د 40) فغولي (د 42) و سليماني (د 87)

12 أكتوبر 2021 بنيامي (تصفيات مونديال-2022):

النيجر - الجزائر 0-4

الأهداف: رياض محرز (20) وعيسى ماندي (27) و إسماعيل بن ناصر (47) وبغداد بونجاح (54)

8 أكتوبر 2021 بالبليدة (تصفيات مونديال-2022):

الجزائر - النيجر 6 - 1

الأهداف : محرز (27 و 59 ضربة جزاء)، يوسف عومارو (47 ضد مرماه)، سليمان زكريا (70 ضد مرماه)، سليماني (76 و 88)

7 سبتمبر 2021 بمراكش، المغرب (تصفيات مونديال-2022):

بوركينافاسو - الجزائر 1-1 الهدف : فغولي (18)

2 سبتمبر 2021 بالبليدة (تصفيات مونديال-2022):

الجزائر - جيبوتي 8-0

الأهداف: سليماني (5، 24 ضربة جزاء، 46، 53)، بن سبعيني (26)، بونجاح (38 ضربة جزاء)، محرز (66)، زروقي (68)

11 يونيو 2021 برادس، تونس (ودي):

تونس - الجزائر 0-2

الهدفان: بونجاح (18)، محرز (27)

6 يونيو 2021 بالبليدة (ودي):

الجزائر - مالي 1-0

الهدف: محرز (57)

3 يوليو 2021 بالبليدة (ودي):

الجزائر - موريتانيا 4-1

الأهداف : فغولي (40، 57)، وناس (61)، بونجاح (70)

29 مارس 2021 بالبليدة (تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021):

الجزائر - بوتسوانا 5-0

الأهداف : ماندي (24)، فغولي (57)، محرز (63، ضربة جزاء)، بونجاح (72)، بولحية (87)

المجموع - 10 مقابلات: انتصار (8) - تعادل (2) - هزيمة (0)

الاهداف المسجلة : 37 / الاهداف المتلقاة : 5

الهدافون :- محرز (8) سليماني (6) - بونجاح (6) - فغولي (6) -ماندي (2) - بن سبعيني (1) - بولاية (1) - وناس (1) - زروقي (1) -بن ناصر (1)يوسف عومارو (ضد مرماه) - سليمان زكريا (ضد مرماه) - بلايلي (1) - بن رحمة (1).