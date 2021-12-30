الرابطة الأولى: الرابطة المحترفة تؤجل خمس مباريات عن الجولة أل 13

الجزائر - تم تأجيل إلى الاحد 16 يناير 2022، خمس مباريات عن الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم من بينها الداربي العاصمي بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، المقررة آنفا ليوم السبت 15 يناير لتلعب في اليوم الموالي، حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وأوضحت الهيئة الكروية في بيان لها : " بناء على طلب الأندية. أدخلت الرابطة المحترفة تغييرات على تاريخ خمس مباريات للجولة الـ13 لبطولة الرابطة الأولى، المقررة آنفا ليوم 15 يناير 2022".

أما المباريات الأربعة الأخرى المعنية بالتأجيل فهي: اتحاد بسكرة-شباب قسنطينة، شبيبة القبائل-نجم مقرة، شبيبة الساورة-نادي بارادو و جمعية الشلف-شباب بلوزداد.

للتذكير، فإن الجولة الـ 11 ستجري يومي الأحد و الإثنين، فيما تلعب الجولة الـ 12 يومي 7 و 8 يناير.

من جهة أخرى، برمجت الرابطة المحترفة ثلاث مباريات مؤجلة ليوم 11 يناير 2022 و هي: شبيبة القبائل-اتحاد بسكرة، جمعية الشلف-شبيبة الساورة و مولودية الجزائر-نادي بارادو.