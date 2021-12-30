الرابطة الأولى: الرابطة المحترفة تؤجل خمس مباريات عن الجولة أل 13

وأوضحت الهيئة الكروية في بيان لها : " بناء على طلب الأندية. أدخلت الرابطة المحترفة تغييرات على تاريخ خمس مباريات للجولة الـ13 لبطولة الرابطة الأولى، المقررة آنفا ليوم 15 يناير 2022".
أما المباريات الأربعة الأخرى المعنية بالتأجيل فهي: اتحاد بسكرة-شباب قسنطينة، شبيبة القبائل-نجم مقرة، شبيبة الساورة-نادي بارادو و جمعية الشلف-شباب بلوزداد.
للتذكير، فإن الجولة الـ 11 ستجري يومي الأحد و الإثنين، فيما تلعب الجولة الـ 12 يومي 7 و 8 يناير.
من جهة أخرى، برمجت الرابطة المحترفة ثلاث مباريات مؤجلة ليوم 11 يناير 2022 و هي: شبيبة القبائل-اتحاد بسكرة، جمعية الشلف-شبيبة الساورة و مولودية الجزائر-نادي بارادو.