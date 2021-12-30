كرة الريشة (فردي-حسب الفرق/أكابر): انطلاق المنافسة بمشاركة أكثر 260 لاعبا

الجزائر - انطلقت منافسات المرحلة الثالثة والاخيرة للبطولة الوطنية لكرة الريشة (بادمينتون) فردي و حسب الفرق (أكابر-اناث)، اليوم الخميس بالقاعة الرياضية -إيدير محند الطاهر- بالمحمدية (الجزائر العاصمة)، بمشاركة 265 لاعبا منهم 64 فتاة، يمثلون 11 ناديا، والمستمرة الى غاية يوم السبت، حسبما أوردته مديرية التنظيم الرياضي لدى الاتحادية.

وتقسم الفرق المشاركة الى مستويين، القسم الممتاز والقسم الأول، ويضم القسم الممتاز ستة أندية أما القسم الأول فيتضمن خمسة فرق، حسب ذات المصدر.

ويضم القسم الممتاز كل من أندية : أمل المحمدية، شبيبة المحمدية، الحماية المدنية (رابطة ولاية الجزائر)، مشعل بجاية، مادالة (رابطة بجاية)، آفاق ولاد

موسى (بومرداس).

أما القسم الأول، فيتشكل من : نادي فرجيوة (ميلة)، أمل مستقبل حسين داي، نادي واد سلي، ، نادي نور تيارت ونادي "سيرتا" قسنطينة.

ومن خلال هذه المرحلة سيتم التعرف على الرياضيين المتوجين في الفردي، والأندية الصاعدة والنازلة والفريق المتوج باللقب.

وتنزل ثلاثة فرق من القسم الممتاز الى القسم الأول، في الوقت الذي لم يفصل فيه المنظمون عدد الأندية الصاعدة.

وسبق للاتحادية وأن نظمت المرحلة الأولى شهر نوفمبر الفارط (3-4 نوفمبر للفردي) و (12- 13 نوفمبر حسب الفرق)، أما الدور الثاني فقد جرى على مدار ثلاثة أيام (16-17 و 18 ديسمبر/فردي وحسب الفرق).

وتدخل هذه المنافسة في إطار البرنامج الرياضي 2020- 2021، على أن ينطلق الموسم الرياضي 2021-2022، شهر يناير القادم، بتنظيم المجمع التقني وتحديد نظام المنافسة.