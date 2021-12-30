كمال الاجسام : مشاركة أزيد من 100 رياضي في دورة تخليدية للمرحوم "محمد بن عزيزة"

سعيدة - يشارك 108 رياضيا في دورة تخليدية للمرحوم "محمد بن عزيزة" في رياضة كمال الأجسام و اللياقة البدنية و الحمل بالقوة تحتضنها اليوم الخميس قاعة سينما دنيازاد بمدينة سعيدة حسبما علم من المنظمين.

و أوضح رئيس الاتحادية الجزائرية لبناء الأجسام و اللياقة البدنية و الحمل بالقوة كمال نجاح لوأج أن هذه التظاهرة الرياضية التي تحمل اسم الرياضي المرحوم محمد بن عزيزة يشارك فيها متنافسون من 15 ولاية يمثلون مختلف الأندية و الجمعيات الرياضية.

ويخوض هؤلاء المتنافسين غمار هذه المنافسة الرياضية في اختصاصي لياقة بدنية "مان فزيك" و بناء الأجسام "بودي بويلدينغ" في أوزان أقل من 65 و 70 و 75 و 80 و 85 و 90 و 95 و 10 كلغ وفقا لنفس المصدر.

ويتأهل الفائز الأول من كل صنف إلى البطولة الوطنية لكمال الأجسام و اللياقة البدنية و الحمل بالقوة المنتظر تنظيمها شهر مارس القادم بإحدى ولايات الوطن لم تحدد بعد.

ويشرف على تأطير هذه الدورة 15 حكما دوليا و وطنيا تابعين للاتحادية الجزائرية لكمال الأجسام و اللياقة البدنية و الحمل بالقوة.

و يشارك ضمن هذه المنافسة 20 رياضيا من ولاية سعيدة ينتمون للجمعية الولائية لبناء الأجسام و الحمل بالقوة "الأحلام" كما أبرزه رئيس ذات الجمعية جلول سوف.

وتسمح هذه الدورة الرياضية بفتح المجال أمام رياضيي كمال الأجسام من مختلف الولايات للتنافس فيما بينهم و الظفر بالمراتب الأولى و التأهل للبطولة الوطنية المقرر تنظيمها نهاية الثلاثي الأول من السنة القادمة وفقا لنفس المصدر.

وللإشارة تنظم هذه التظاهرة الرياضية التي تتواصل على مدار 3 أيام من طرف جمعية "الأحلام" لبناء الأجسام و الحمل بالقوة بالتنسيق مع المديرية الولائية للشباب و الرياضة.

وللتذكير ولد الرياضي المرحوم المحترف في رياضة كمال الأجسام سنة 1959 بالجزائر و توفي يوم 4 أكتوبر 1992 بهولندا.

ومن أهم انجازاته إحرازه في بطولة العالم للهواة لكمال الاجسام عام 1987 باسبانيا على المرتبة الأولى التي أهلته لصنف المحترفين.