ورقلة: نحو 180 مشارك في مهرجان التزحلق على الرمال

ورقلة - يشارك زهاء 180 متزحلق هاوي في الطبعة الخامسة من مهرجان التزحلق على الرمال الذي انطلقت منافساته اليوم الخميس ببلدية عين البيضاء (10 كلم شرق من ورقلة ).

وتميزت مراسم افتتاح هذه التظاهرة الرياضية الشبانية (30-31 ديسمبر) التي تحمل شعار" سياحة الشباب للجزائر الجديدة" بتقديم عروض فلكلورية متنوعة واستعراضات للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 30 سنة قدموا من مختلف بلديات ولاية ورقلة ومن بعض الولايات المجاورة.

وأوضح رئيس النادي الرياضي للتزحلق على الرمال علي مقدم ل/وأج " أن هذه الرياضة الموسمية أخذت تستقطب عديد الممارسين من فئة الشباب من خارج المنطقة، مما يتعين العمل على ترقيتها باعتبار أنها يمكن أن تشكل عاملا للجذب السياحي".

وأضاف " أن هذه الألعاب الرياضية الترفيهية التي شرع في تنظيمها خلال السنوات الخمس الأخيرة تساهم في ترقية السياحة الصحراوية ودعم أهداف التنمية المستدامة ، ومن شأنها إبراز المؤهلات السياحية والثقافية للمنطقة".

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وتتوج منافسات هذا المهرجان المنظم ضمن نشاط سنة 2021 بمنح جوائز تشجيعية للفائزين إلى جانب برمجة جولات سياحية للمشاركين إلى بعض المناطق السياحية والمعالم الأثرية التي تشتهر بها ورقلة ، حسب المنظمين.