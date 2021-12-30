بلماضي: خوض المنافسة القارية بدون فريق ليست الوضعية الانسب لبلايلي

الدوحة - أعرب الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الخميس، عن امله في ان يتمكن الدولي الجزائري ، يوسف بلايلي من حسم عملية التحاقه بفريق جديد قبل انطلاق منافسات كاس افريقيا للامم 2021 (المؤجلة الى 2022)، المقررة بالكاميرون من 9 الى يناير الى 6 فبراير، و ذلك بعد ايام قليلة من فسخه للعقد الذي كان يربطه بناديه السابق القطر القطري .

وبهذا الخصوص قال بلماضي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الخميس بالدوحة القطرية على هامش التربص التحضيري الذي يجريه "الخضر" تحسبا لبطولة افريقيا :" لقد تحدثت مع يوسف بلايلي عن وضعيته المؤقتة، لا اعلم إن كان سيتمكن من حسم مسألة انتقاله الى فريق جديد قبل انطلاق منافسات كاس امم افريقيا(...) الاكيد انّ خوض منافسات البطولة القارية دون فريق ليس الوضع الانسب لبلايلي".

ومعلوم، ان بلايلي (29 سنة)، كان قد التحق بنادي قطر القطري شهر اكتوبر من سنة 2020 بعقد يمتد لموسمين ، لكن ابن مدينة وهران فضل فسخ الارتباط مع الفريق القطري معربا عن رغبته في خوض تجربة احترافية ثانية بأوروبا، بعد الاولى التي لم يكتب لها النجاح مع نادي انجي الفرنسي .

وجراء اصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19" ، لم يتمكن اللاعب السابق في صفوف اتحاد الجزائر من الالتحاق بالمنتخب الوطني المتواجد بقطر للتحضير لكاس امم افريقيا.

وأضاف بلماضي :" اعلم جيدا ان بلايلي سيكون مركز بشكل كلي على المنافسة القارية مهما كان الامر (...) انا لست قلق بتاتا من هذه النقطة " مؤكدا " ان بلايلي سيلتحق بالمجموعة خلال اليومين المقبلين (...) نحن على تواصل دائم معه وهو في حالة صحية جيدة ".

وتجدر الاشارة انّ بلايلي الذي وجهت له الدعوة للمشاركة في الكاس العربية للاعبين المحليين مثله مثل بعض العناصر الاخرى من المنتخب الاول، قد ساهم مساهمة كبيرة في تتويج المنتخب الوطني بالكاس العربية الاولى للجزائر بعد الفوز في المقابلة النهائية على المنتخب التونسي بنتيجة (2-0) يوم السبت 18 ديسمبر بملعب البيت بمدينة الخور بقطر.