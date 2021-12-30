صدور القرار الوزاري المشترك المحدد لكيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب على المستوى المحلي

الجزائر - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القرار الوزاري المشترك المحدد لكيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب على المستوى المحلي، وهي العملية التي تتم من طرف "ندوات شباب البلديات" و"ندوات شباب الولايات".

ويشير هذا القرار إلى أنه "ينتخب الـ232 عضوا للمجلس الأعلى للشباب، بعنوان ممثلي شباب الولايات على المستوى المحلي، من قبل ندوات شباب البلديات وندوات شباب الولايات"، علما أن التمثيل في المجلس يكون "متناسبا مع سكان كل ولاية".

وعن كيفيات عقد ندوة شباب البلديات، تنشر البلدية قبل 30 يوما من تاريخ انعقاد هذه الندوة وفق الرزنامة التي يحددها الوالي والتي تشمل موضوعها و فترة التسجيل للمشاركة فيها و كيفيات التسجيل عبر الأرضية الرقمية التي تضعها لهذا الغرض مصالح وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

أما ندوة شباب الولايات، فتنظم من طرف لجنة ولائية يترأسها الوالي أو ممثله، وتقوم هذه اللجنة بالإعلان فورا عن نتائج عملية التصويت التي تتضمن قائمة ممثلي الولاية المنتخبين وقائمة المستخلفين.

كما يوضح القرار شروط العضوية في المجلس الأعلى للشباب والمتمثلة في: التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية وبلوغ ما بين 18 و 35 سنة عند تاريخ انعقاد الندوة، وإثبات المستوى الجامعي وكذا عدم ممارسة عهدة انتخابية أو تمثيلية في هيئة استشارية أو و/أو منتخبة وطنية أو محلية وعدم ممارسة مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة و/أو هيئات حزب سياسي.